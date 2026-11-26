Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbulluları ilgilendiren yeni elektrik kesintisi programı yayımlandı. 27 Kasım Cuma günü uygulanacak olan elektrik kesintileri yarın sabahın erken saatlerinden itibaren başlayacak.

Yaşanacak olan elektrik kesintileri tam 24 ilçeyi etkileyecek. Sabah 08.00-09.00 saatlerinde başlayacak olan kesintiler toplamda 8 saat sürecek. Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?

İşte 27 Kasım tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi programı :