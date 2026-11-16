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İstanbullular yarına dikkat. Sabah saatlerinde başlayıp şiddetlenecek

16.11.2026 09:20

NTV.com.tr - Haber Merkezi

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İstanbul'da yarın sabah ile öğle saatlerinde gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor. Hafta ortasıyla birlikte sıcaklık lodosun etkisiyle artacak. Peki yurt genelinde hava nasıl olacak?

İstanbullular yarına dikkat. Sabah saatlerinde başlayıp şiddetlenecek
Anadolu Ajansı

Ülkede bu hafta da rüzgar lodos yönünden eseceğinden sıcaklıklar hafta ortasında daha yüksek olacak.

 

İstanbul ve Bursa'da salı sabahı ile öğle saatleri arasında etkili olacak gök gürültülü kuvvetli yağış, öğleden sonra hafifleyecek. İstanbul 16, Bursa 18 derece. Çarşambadan itibaren lodos yeniden kuvvetleniyor. 

 

Ankara yağmurlu, 14 derece. İzmir'de yağış bazı ilçelerde ve kısa süreli olacak, sıcaklık 22 derece. Antalya 23 derece, yağmur daha çok Alanya ve Manavgat tarafında görülecek.

 

Salı günü Marmara'da Trakya'dan giriş yapacak sağanak yağış, adım adım tüm kentleri etkileyip öğleden sonra hafifleyecek. Edirne 18, Kocaeli 16 derece. Çarşamba lodos şiddetlenmeye başlıyor.

 

İç Anadolu'da öğleye kadar Eskişehir tarafında, öğleden sonra ise Sivas kesiminde sağanak geçişi olacak. Konya 17, Kayseri 15 derece.

 

Ege'de gün içinde yağış geçişleri var. Çarşamba lodos şiddetleniyor. Manisa 21, Muğla 19, Bodrum 21 derece.

 

Akdeniz'in büyük bölümünü etkileyen kuvvetli yağış nedeniyle özellikle İskenderun, Hatay ve Kahramanmaraş bölgesinde sel ve oluşabilecek hortuma karşı dikkatli olunmalı.

 

Karadeniz'de Zonguldak ve Bartın'da yağmur kuvvetli olacak. Yağış Samsun'a öğleden sonra, Trabzon tarafına ise gece ulaşacak. Bolu 14, Samsun 21 derece.

 

Güneydoğu genelini ve Malatya kesimini etkileyecek gök gürültülü kuvvetli yağış, gece Hakkari, Bingöl ve Van'a ilerleyecek. Erzurum 10, Malatya 14, Diyarbakır 16 derece.

İstanbullular yarına dikkat. Sabah saatlerinde başlayıp şiddetlenecek 1
Anadolu Ajansı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurt genelinde parçalı yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak. 

 

Trakya, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Ankara ,Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yağmur ve sağanak; 

 

Van’ın doğusu ile Hakkari kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

 

Sıcaklıkların yurdun kuzey kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. 

 

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Trakya ve İstanbul, Çanakkale ile Kocaeli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

 

BURSA, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

ÇANAKKALE, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

 

İSTANBUL 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

 

KIRKLARELİ, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

 

EGE

 

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

 

DENİZLİ, 21°C

 

Parçalı ve çok bulutlu

 

İZMİR, 20°C

 

Parçalı ve çok bulutlu

 

MANİSA, 20°C

 

Parçalı ve çok bulutlu

 

AKDENİZ

 

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

 

ADANA, 22°C

 

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

ANTALYA, 24°C

 

Parçalı ve çok bulutlu

 

BURDUR, 17°C

 

Parçalı ve çok bulutlu

İstanbullular yarına dikkat. Sabah saatlerinde başlayıp şiddetlenecek 2
Anadolu Ajansı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara ,Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

 

ANKARA, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

 

ÇANKIRI, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

ESKİŞEHİR, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlun geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

 

BOLU, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

DÜZCE, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

KASTAMONU, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

ZONGULDAK, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

 

AMASYA, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

RİZE, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

SAMSUN, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

TRABZON, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

 

ERZURUM, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

KARS, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

MALATYA, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

VAN, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

 

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

 

DİYARBAKIR, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

 

MARDİN, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra sonra aralıklı sağanak yağışlı

 

SİİRT, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

 

ŞANLIURFA, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra sonra aralıklı sağanak yağışlı

İstanbullular yarına dikkat. Sabah saatlerinde başlayıp şiddetlenecek 3
Resmi Kurum

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

 

Meteorolojinin paylaştığı son hava durumu tahminlerine göre; mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta ortasından itibaren artarak kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı belirtiliyor. 