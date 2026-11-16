İstanbullular yarına dikkat. Sabah saatlerinde başlayıp şiddetlenecek

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurt genelinde parçalı yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak.

Trakya, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Ankara ,Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yağmur ve sağanak;

Van’ın doğusu ile Hakkari kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Sıcaklıkların yurdun kuzey kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Trakya ve İstanbul, Çanakkale ile Kocaeli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu