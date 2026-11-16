İstanbullular yarına dikkat. Sabah saatlerinde başlayıp şiddetlenecek
16.11.2026 09:20
İstanbul'da yarın sabah ile öğle saatlerinde gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor. Hafta ortasıyla birlikte sıcaklık lodosun etkisiyle artacak. Peki yurt genelinde hava nasıl olacak?
Ülkede bu hafta da rüzgar lodos yönünden eseceğinden sıcaklıklar hafta ortasında daha yüksek olacak.
İstanbul ve Bursa'da salı sabahı ile öğle saatleri arasında etkili olacak gök gürültülü kuvvetli yağış, öğleden sonra hafifleyecek. İstanbul 16, Bursa 18 derece. Çarşambadan itibaren lodos yeniden kuvvetleniyor.
Ankara yağmurlu, 14 derece. İzmir'de yağış bazı ilçelerde ve kısa süreli olacak, sıcaklık 22 derece. Antalya 23 derece, yağmur daha çok Alanya ve Manavgat tarafında görülecek.
Salı günü Marmara'da Trakya'dan giriş yapacak sağanak yağış, adım adım tüm kentleri etkileyip öğleden sonra hafifleyecek. Edirne 18, Kocaeli 16 derece. Çarşamba lodos şiddetlenmeye başlıyor.
İç Anadolu'da öğleye kadar Eskişehir tarafında, öğleden sonra ise Sivas kesiminde sağanak geçişi olacak. Konya 17, Kayseri 15 derece.
Ege'de gün içinde yağış geçişleri var. Çarşamba lodos şiddetleniyor. Manisa 21, Muğla 19, Bodrum 21 derece.
Akdeniz'in büyük bölümünü etkileyen kuvvetli yağış nedeniyle özellikle İskenderun, Hatay ve Kahramanmaraş bölgesinde sel ve oluşabilecek hortuma karşı dikkatli olunmalı.
Karadeniz'de Zonguldak ve Bartın'da yağmur kuvvetli olacak. Yağış Samsun'a öğleden sonra, Trabzon tarafına ise gece ulaşacak. Bolu 14, Samsun 21 derece.
Güneydoğu genelini ve Malatya kesimini etkileyecek gök gürültülü kuvvetli yağış, gece Hakkari, Bingöl ve Van'a ilerleyecek. Erzurum 10, Malatya 14, Diyarbakır 16 derece.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurt genelinde parçalı yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak.
Trakya, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Ankara ,Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yağmur ve sağanak;
Van’ın doğusu ile Hakkari kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Sıcaklıkların yurdun kuzey kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Trakya ve İstanbul, Çanakkale ile Kocaeli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
BURDUR, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ankara ,Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı
ÇANKIRI, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlun geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MARDİN, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra sonra aralıklı sağanak yağışlı
SİİRT, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra sonra aralıklı sağanak yağışlı
BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?
Meteorolojinin paylaştığı son hava durumu tahminlerine göre; mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta ortasından itibaren artarak kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı belirtiliyor.