İstanbullulara uyarı: Barajın doluluk oranı kritik seviyeye ulaştı, bu bölgeden uzak durun
28.10.2026 08:56
Son Güncelleme: 28.10.2026 08:56
İstanbul'da şiddetli yağışla su seviyesi yükselen Alibey Barajı'ndan Alibeyköy Deresi'ne su tahliyesi planlanıyor. Belediye vatandaşları dere yatağından uzak durmaları konusunda uyardı.
İstanbul'da 14 Ekim günü yaşanan sel felaketinin ardından kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı hızla yükseldi.
İSKİ verilerine göre, Alibey Barajı'nda şiddetli yağmurdan önce yüzde 34,44 seviyesinde seyreden doluluk oranı yüzde 77,29'a kadar ulaştı.
Doluluk oranı son iki günde 72,5-73 bandında seyretti.
BELEDİYEDEN VATANDAŞLARA UYARI
Eyüpsultan Belediyesi'nden yapılan açıklamada ilçede yer alan Alibeyköy Barajı'ndaki doluluk oranının kritik seviyeye ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, barajda oluşabilecek fazla suyun kontrollü olarak deşarj edilmesinin planlandığı kaydedildi.
Bu işlem için Alibeyköy Deresi kullanılacak.
Bu nedenle belediye, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla dere çevresinde bulunmamaları ve dere yatağına yaklaşmamaları konusunda uyardı.
SEL FELAKETİNDE 10 KİŞİ ÖLDÜ
İstanbul'da 15 Ekim günü son 83 yılın en yüksek yağmuru düştü. Metrekareye düşen yağış 273 kilogram olarak ölçüldü. Bu 27 santimetre su yüksekliği anlamına geliyor.
Sel felaketi en çok Sarıyer'e bağlı Ayazağa'yı etkiledi. Dere yatağı çevresine kurulu 300 iş yeri ile 200 araçta hasar tespit edildi.
Şiddetli yağışın etkilediği Kocaeli'yle birlikte iki şehirde 10 kişi yaşamını yitirdi.
BARAJLARDA SON DURUM NE?
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı 27 Ekim itibarıyla yüzde 52,97 olarak ölçüldü.
Megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ekim ortasındaki şiddetli yağışla beraber hızla yükseldi.
Yüzde 52,97 oranı son 10 yılın en yüksek ekim ortalaması olarak öne çıkıyor.
Barajların doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı: Yüzde 77,47
Darlık Barajı: Yüzde 89,42
Elmalı Barajı: Yüzde 65,35
Terkos Barajı: Yüzde 37,3
Alibey Barajı: Yüzde 72,6
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 31,19
Sazlıdere Barajı: Yüzde 32,83
Istrancalar Barajı: Yüzde 45,82
Kazandere Barajı: Yüzde 4,73
Pabuçdere Barajı: Yüzde 2,91
ALİBEY DERESİ NEREDEN GEÇİYOR?
Alibey Deresi, İstanbul'un en önemli su kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor.
Çatalca Yarımadası'nın kuzeyindeki Tayakadın bölgesinde doğan dere, Arnavutköy ve Sultangazi sınırlarını geçip, Eyüpsultan'daki Alibey Barajı'nı besliyor.
Dere ardından Kağıthane Deresi ile birleşip Haliç'e dökülüyor.