İstanbullulara uyarı: Barajın doluluk oranı kritik seviyeye ulaştı, bu bölgeden uzak durun

İstanbul'da 15 Ekim günü son 83 yılın en yüksek yağmuru düştü. Metrekareye düşen yağış 273 kilogram olarak ölçüldü. Bu 27 santimetre su yüksekliği anlamına geliyor.

Sel felaketi en çok Sarıyer'e bağlı Ayazağa'yı etkiledi. Dere yatağı çevresine kurulu 300 iş yeri ile 200 araçta hasar tespit edildi.

Şiddetli yağışın etkilediği Kocaeli'yle birlikte iki şehirde 10 kişi yaşamını yitirdi .