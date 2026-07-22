İstanbullulara çekirge uyarısı. Dengeyi yerinden oynatmayın!

Parıldar şöyle devam etti:

-" Bizler bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadele ederken öncelikle doğaya en az zarar verebileceğimiz ya da en az etki edebileceğimiz mekanik mücadelelerle başlayarak sistemi yürütmeye çalışırız.

- Devam eden dönemde biyoteknik mücadele yöntemlerini kullanırız. Devam eden dönemde biyolojik mücadele yöntemlerini kullanırız ki bu çekirgeler de aynı zamanda biyolojik mücadele yöntemleri içerisinde etkin rol alırlar. En son müdahale ettiğimiz ve en son başvurduğumuz konu bizim ilaçlı müdahaledir.

- Dolayısıyla vatandaşlarımız, özellikle çiftçilerimiz herhangi bir zarar eşikleri olmadığını, bitkisel üretimlerinde herhangi bir kayba neden olmadığını bilerek bu doğal denge içerisinde bu çekirgelerin varoluşlarını da takip etsinler. Bu dönemlerdeki popülasyon değişiklikleri çok normal."