İstanbullulara çekirge uyarısı. Dengeyi yerinden oynatmayın!
22.07.2026 12:41
İstanbul'da son günlerde görülen zararsız çekirgelerin öldürülmemesi gerektiği bildirildi. Yetkililer, çekirgelerin öldürülmesinin ekolojik dengeyi sarsacağı uyarısında bulunuyor.
İstanbul'da son günlerde görülen çekirgeler bir istilanın habercisi değil.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, "Çekirgelerin bizim bölgenin ve doğanın öz evlatları." dedi.
"DOĞANIN DENGESİNİ BOZMAYIN" UYARISI
Farklı bölgelerden çekirgeler geldiği iddiasını yalanlayan Parıldar, "Çekirgeleri zararlı diye yaftalamak ve 'Nasıl mücadele ederiz' gibi hatalı bir uygulamaya düşersek doğal dengenin doğasını bozmuş, dengeyi yerinden oynatmış oluruz." uyarısında bulundu.
Yalnızca İstanbul'da değil Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de 7 gün 24 saat kontroller yapıldığını söyleyen Parıldar, şöyle devam etti:
“- Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı il, ilçe müdürlüğünde görevli teknik personel arkadaşımızla, arkadaşlarımızla sahada 7 gün 24 saat kontrol yapıyoruz, izleme yapıyoruz ve değil İstanbul’da, diğer illerimizde de herhangi bir çekirge istilasından bahsetmemiz söz konusu değil. Bunun altını tekrar çizerek ifade etmek istiyorum.”
"DÖNEMSEL DEĞİŞİKLİK OLMASI MUHTEMEL"
Çiftçilerin çekirgelerden kaynaklı herhangi bir zararı olmadığını söyleyen Parıldar, "Dönemsel anlamda bu popülasyonlarda değişiklik olması muhtemeldir, çok doğaldır ve zaman içerisinde de bu dengesini sağlayacaktır." şeklinde konuştu.
Parıldar şöyle devam etti:
-" Bizler bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadele ederken öncelikle doğaya en az zarar verebileceğimiz ya da en az etki edebileceğimiz mekanik mücadelelerle başlayarak sistemi yürütmeye çalışırız.
- Devam eden dönemde biyoteknik mücadele yöntemlerini kullanırız. Devam eden dönemde biyolojik mücadele yöntemlerini kullanırız ki bu çekirgeler de aynı zamanda biyolojik mücadele yöntemleri içerisinde etkin rol alırlar. En son müdahale ettiğimiz ve en son başvurduğumuz konu bizim ilaçlı müdahaledir.
- Dolayısıyla vatandaşlarımız, özellikle çiftçilerimiz herhangi bir zarar eşikleri olmadığını, bitkisel üretimlerinde herhangi bir kayba neden olmadığını bilerek bu doğal denge içerisinde bu çekirgelerin varoluşlarını da takip etsinler. Bu dönemlerdeki popülasyon değişiklikleri çok normal."