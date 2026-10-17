İstanbulluları sevindirecek haber. Saat verildi, yağış son bir kez bastıracak sonra gidecek

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan da İstanbul'da bugün kuvvetlenmesi beklenen yağış hakkında uyarılarda bulundu.

İstanbul'da kuvvetli yağışların etkili olacağına işaret eden Çalışkan, "18.00 ile 00.00 arasında. Daha çok Anadolu Yakası'nda risk var. Avrupa Yakası'nda ise Boğaz Hattı'nda etkili olacak." dedi.

Anadolu Yakası'nda Şile, Sancaktepe ve Maltepe çevresinde daha kuvvetli olacağını bildiren Çalışkan, "Geniş alanda yağış etkili olacak." diye konuştu.

Çarşamba günkü sel felaketinde metreyekare düşen 200 kilogramı aşkın yağış ekstrem bir olay olduğuna da işaret eden Çalışkan, "Yine de bugünkü yağış 50 kilogramın üzerinde duracak. 50 kilogramın üstü de İstanbul için riskli bir miktar." dedi.

Sadece İstanbul'a değil Marmara Bölgesi'ne de uyarılarını sürdüren Çalışkan, "Kocaeli ve Sakarya'da en şiddetli saatler gece saatleri." diyerek gece saatlerinden sonrasında megakentte haritanın maviye döneceğini söyledi.

Pazar günü yağışların büyük ölçüde kesileceğini ancak toprağın suya doymasından dolayı heyelan riskinin oluşabileceğine işaret eden Çalışkan, şöyle devam etti:

"Çok dikkatli olmamız lazım. Nasıl bir toprağın üzerinde bizim evimiz? Ona göre tedbirli olmaya devam etmemiz lazım."