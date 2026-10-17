İstanbulluları sevindirecek haber. Yağış son bir kez bastıracak sonra gidecek
17.10.2026 13:58
Son Güncelleme: 17.10.2026 17:29
Turuncu kod ile kuvvetli yağış uyarısı verilen İstanbul'da akşam saat 18.00'den itibaren yağışların şiddetleneceği, gece saatlerinden itibaren ise etkisinin azalacağı bildirildi.
Çarşamba günü meydana genel kuvvetli yağışların neden olduğu selin yaraları sarılırken uzmanlar İstanbul için uyarılarını sürdürmeye devam ediyor.
Balkanlar üzerinden gelen yağışlı ve soğuk hava kent genelinde etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bugün için İstanbul'a turuncu kod uyarısı verdi.
Pazar sabah saatlerine kadar fırtınayla birlikte şiddetli yağışların süreceğini açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da Avrupa Yakası'nın kuzey ilçeleri Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Fatih ve Boğaz çevrelerini uyardı.
ANADOLU YAKASI'NDA YAŞAYANLAR DİKKAT
AKOM, Anadolu Yakası genelinde yağışların daha kuvvetli seyredeceğini bildirip metrekareye 50-100 kilogram arasında yağış düşeceğini belirtti.
Diğer yerlerde ise metrekareye 20-50 kilogram aralığında yağış düşmesi bekleniyor.
Gün boyunca il genelinde aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların, kuzey ilçeleri olan Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de yer yer kuvvetli olabileceğinin öngörüldüğü ifade edilen açıklamada, yağışların yarın Beykoz, Sarıyer, Şile ve Eyüp başta olmak üzere kent genelinde şiddetleneceğinin tahmin edildiği bildirildi.
18.00-00.00 ARASINDA DİKKAT
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan da İstanbul'da bugün kuvvetlenmesi beklenen yağış hakkında uyarılarda bulundu.
İstanbul'da kuvvetli yağışların etkili olacağına işaret eden Çalışkan, "18.00 ile 00.00 arasında. Daha çok Anadolu Yakası'nda risk var. Avrupa Yakası'nda ise Boğaz Hattı'nda etkili olacak." dedi.
Anadolu Yakası'nda Şile, Sancaktepe ve Maltepe çevresinde daha kuvvetli olacağını bildiren Çalışkan, "Geniş alanda yağış etkili olacak." diye konuştu.
Çarşamba günkü sel felaketinde metreyekare düşen 200 kilogramı aşkın yağış ekstrem bir olay olduğuna da işaret eden Çalışkan, "Yine de bugünkü yağış 50 kilogramın üzerinde duracak. 50 kilogramın üstü de İstanbul için riskli bir miktar." dedi.
Sadece İstanbul'a değil Marmara Bölgesi'ne de uyarılarını sürdüren Çalışkan, "Kocaeli ve Sakarya'da en şiddetli saatler gece saatleri." diyerek gece saatlerinden sonrasında megakentte haritanın maviye döneceğini söyledi.
Pazar günü yağışların büyük ölçüde kesileceğini ancak toprağın suya doymasından dolayı heyelan riskinin oluşabileceğine işaret eden Çalışkan, şöyle devam etti:
"Çok dikkatli olmamız lazım. Nasıl bir toprağın üzerinde bizim evimiz? Ona göre tedbirli olmaya devam etmemiz lazım."