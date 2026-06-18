İstanbulluların hayatı trafiğe göre şekilleniyor. Levent ve Maslak plazalarının çevresi erken saatlerde araçlarda uyuyanlarla dolu
18.06.2026 10:45
Son Güncelleme: 18.06.2026 10:51
İstanbul trafiğinde araçlarıyla Levent ve Maslak'taki işlerine yetişmeye çalışanlar, sabah 05.00'te evden çıkıp mesaiye saatine kadar iş yerlerinin önünde uyuyorlar. Haber: Defne Çekirge
Megakentte milyonlarca çalışanın hayatı artık saate göre değil, trafiğe göre şekilleniyor. Hal böyle olunca da trafik, İstanbullular'ı sıra dışı çözümler üretmeye zorluyor.
İstanbul'da sayıları giderek artan çalışanlar, trafiğe yakalanmamak için çalıştıkları yere saatler öncesinden gidiyor ve dışarıda mesainin başlamasını bekliyor.
Kimi araçlarının içinde uyuyor, kimi telefonundan bir şeyler izliyor, kimi de makyaj yaparak güne hazırlanıyor.
Sabah 05.00'te evden çıkan çalışanlar araçlarında yastık ve battaniye bulunduruyor.
"İKİ SAAT BEKLİYORUM"
Trafiğe kalmamak için gece yarısı yola çıktığını dile getiren bir çalışan, iki saat boyunca iş yerinin önünde beklediğini bu süreyi de uyuyarak değerlendirdiğini dile getirdi.
"07.30'DAN SONRA İKİ SAATİ BULABİLİYOR"
Başka bir çalışan da Büyükçekmece'den geldiğini ifade edip trafik olmadığında Levent'e 40 dakika içinde geldiğini söyleyip "07.30'dan sonra çıkarsanız iki saati bulabiliyor. Genellikle burada sokaklarda yürüyüş yapıyorum." dedi.
Yenibosna'da oturan bir çalışan da çalışma bölgesinin Levent, Beşiktaş ve Taksim olduğunu dile getirdi ve "Çok erken çıkmak zorundayım. Biraz geç çıkarsam işe geç kalıyorum. Bazen uyuyorum bazen de işlerim varsa makyaj yapmak günü planlamak gibi onları hallediyorum." diye konuştu.