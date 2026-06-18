İstanbulluların hayatı trafiğe göre şekilleniyor. Levent ve Maslak plazalarının çevresi erken saatlerde araçlarda uyuyanlarla dolu

Megakentte milyonlarca çalışanın hayatı artık saate göre değil, trafiğe göre şekilleniyor. Hal böyle olunca da trafik, İstanbullular'ı sıra dışı çözümler üretmeye zorluyor.

İstanbul'da sayıları giderek artan çalışanlar, trafiğe yakalanmamak için çalıştıkları yere saatler öncesinden gidiyor ve dışarıda mesainin başlamasını bekliyor.

Kimi araçlarının içinde uyuyor, kimi telefonundan bir şeyler izliyor, kimi de makyaj yaparak güne hazırlanıyor.

Sabah 05.00'te evden çıkan çalışanlar araçlarında yastık ve battaniye bulunduruyor.