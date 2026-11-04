İstanbul'u kara bulutlar kapladı, gündüz geceye döndü. İstanbullulara saat 16.00 uyarısı
04.11.2026 14:30
Rusya üzerinden gelen Sibirya soğukları, İstanbul'da sıcaklığı sert düşürdü. Gece boyunca etkili olan kuvvetli sağanaklar saat 16.00-22.00 arasında şiddetini artıracak.
Rusya üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistem Türkiye genelinde etkili olmaya başladı.
İstanbul dahil olmak üzere bugün için 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.
Adana, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce'ye sarı kod verilirken; Hatay ve Osmaniye'ye ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.
SİBİRYA'DAN SOĞUK HAVA GELDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM) İstanbullulara uyarıda bulundu.
Bu hafta İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakını, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altında kalmaya devam edeceğini bildiren AKOM, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının sıcaklıkları düşüreceğini de açıkladı.
İŞ ÇIKIŞ SAATİNE DİKKAT
18 ile 20 derece civarında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıklar megakentte bugünden itibaren düşmeye başlayacak.
Sıcaklıklar 12 ile 14 derece aralığına gerileyecek.
Gece saatlerinden beri etkili olan kuvvetli sağanaklar, kent genelini olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Yağışların 16.00-22.00 saatlerinde etkisini artırarak aralıklarla sağanak, fırtına ile yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
YARIN ETKİSİNİ ARTTIRACAK
Saat 22.00'den sonra hafiflemesi beklenen yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren yeniden etkisini artıracağı bildirildi.
AKOM, toplamda metrekareye 30-60 kilogram aralığında yağış düşeceğini de açıkladı.
İstanbul Valiliği de vatandaşları kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
HAVA BİR ANDA KARARDI
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da hava bir anda karardı.
Kentin üzerindeki yoğun kara bulutlar, Tarihi yarımada ve Boğaz hattı üzerinden drone ile görüntülendi.
Şehrin farklı noktalarından da net bir şekilde görülen kara bulutların ardından sağanak yağış kısa sürede etkisini gösterdi.