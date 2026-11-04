İstanbul'u kara bulutlar kapladı, gündüz geceye döndü. İstanbullulara saat 16.00 uyarısı

Rusya üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistem Türkiye genelinde etkili olmaya başladı.

İstanbul dahil olmak üzere bugün için 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.

Adana, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce'ye sarı kod verilirken; Hatay ve Osmaniye'ye ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.

SİBİRYA'DAN SOĞUK HAVA GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM) İstanbullulara uyarıda bulundu.

Bu hafta İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakını, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altında kalmaya devam edeceğini bildiren AKOM, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının sıcaklıkları düşüreceğini de açıkladı.