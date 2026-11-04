İstanbul'u gündüz geceye döndü. İşten çıkacaklar dikkat, uyarıların ardından yollar göle döndü

Rusya üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistem Türkiye genelinde etkili olmaya başladı.

İstanbul dahil olmak üzere bugün için 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.

Adana, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce'ye sarı kod verilirken; Hatay ve Osmaniye'ye ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.

HAVA BİR ANDA KARARDI

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da hava bir anda karardı.

Kentin üzerindeki yoğun kara bulutlar, Tarihi yarımada ve Boğaz hattı üzerinden drone ile görüntülendi.

Şehrin farklı noktalarından da net bir şekilde görülen kara bulutların ardından sağanak yağış kısa sürede etkisini gösterdi.