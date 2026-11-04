İstanbul'u gündüz geceye döndü. İşten çıkacaklar dikkat, uyarıların ardından yollar göle döndü
04.11.2026 14:30
Son Güncelleme: 04.11.2026 16:11
İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur etkisini arttırdı. Kent genelinde birçok yol ve cadde göle dönerken iş çıkışı öncesi trafikte yoğunluk yaşanıyor.
Rusya üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistem Türkiye genelinde etkili olmaya başladı.
İstanbul dahil olmak üzere bugün için 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.
Adana, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce'ye sarı kod verilirken; Hatay ve Osmaniye'ye ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.
HAVA BİR ANDA KARARDI
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da hava bir anda karardı.
Kentin üzerindeki yoğun kara bulutlar, Tarihi yarımada ve Boğaz hattı üzerinden drone ile görüntülendi.
Şehrin farklı noktalarından da net bir şekilde görülen kara bulutların ardından sağanak yağış kısa sürede etkisini gösterdi.
YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Gece saatlerinden beri etkili olan kuvvetli sağanaklar, kent genelini olumsuz etkilemeye devam ediyor.
AKOM'un uyarılarının ardından megakentte kuvvetli sağanaklar etkili oluyor. Beklenen kuvvetli yağış Levent, Şişli ve Beşiktaş civarında etkisini arttırdı.
Kadırgalar Caddesi üzerinde rögar kapağının yerinden çıkması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yağışın hızlanması sonrası yollar göle döndü. Araçlar ve motosikletliler su içinden geçmekte zorlandı.
Levent'te de aniden bastıran yağmura yakalananlar duraklara sığındı. Bir kafenin ise tavanından su aktığı görüldü.
TRAFİK YOĞUNLUĞU ŞİMDİDEN YÜZDE 76
Şiddetli sağanak yağmurun etkili olduğu İstanbul'da saat 16.00'dan itibaren trafik yoğunluğu da artmaya başladı.
İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre megakentte trafik yoğunluğu saat 16.00'da yüzde 76'ya ulaştı.
D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu'nda yağmur nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Bazı bölgelerde hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa-Anadolu geçişinde yoğunluk yaşandı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Avrupa-Anadolu yönünde yoğunluk arttı.
Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu'nda her iki yönde de trafik durma noktasına geldi.
Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.
SİBİRYA'DAN SOĞUK HAVA GELDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM) İstanbullulara uyarıda bulundu.
Bu hafta İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakını, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altında kalmaya devam edeceğini bildiren AKOM, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının sıcaklıkları düşüreceğini de açıkladı.
18 ile 20 derece civarında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıklar megakentte bugünden itibaren düşmeye başlayacak.
Sıcaklıklar 12 ile 14 derece aralığına gerileyecek.