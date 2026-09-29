İstanbul'u sağanak teslim aldı. Yeni uyarılar peş peşe geliyor. Yağmur ne zaman bitecek?
29.09.2026 11:21
İstanbul'da pazar gününden bu yana etkili olan sağanak, şiddetini artırarak devam ediyor. Peki yağışlar ne zaman bitecek? AKOM yeni hava durumu tahmin raporunu paylaştı.
Megakentte kasvetli ve yağmurlu hava pazar gününe kadar devam edecek. Yağışın ara ara kuvvetlendiği İstanbul'da şiddetli poyrazın etkisiyle sıcaklık 16-17 derecelere düşüyor.
AKOM’un yayımladığı hava tahminine göre kent genelinde gün boyunca yerel ve bölgesel kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 16-20 derece arasında seyredecek. Sabah saatlerinde 18, öğle saatlerinde 20, akşam 17 ve gece ise 16 derece sıcaklık tahmin ediliyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına şeklinde 40-70 km/saat esmesi bekleniyor.
Soğuk ve yağışlı havanın pazar gününe kadar İstanbul’da etkili olması bekleniyor.
-30 Eylül Çarşamba: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 16-21 derece.
-1 Ekim Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 14-20 derece.
-2 Ekim Cuma: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı, 15-19 derece.
-3 Ekim Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 14-20 derece.
-4 Ekim Pazar: Parçalı ve az bulutlu, 12-20 derece.
-5 Ekim Pazartesi: Parçalı bulutlu, 12-19 derece.
YAĞMURLA BERABER BARAJLAR DA DOLUYOR
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 29 Eylül 2026 Salı günü tarihi itibarıyla barajların doluluk oranı yüzde 37.77 olarak ölçüldü.
Dün ise doluluk oranı 36,82 olarak kayıtlara geçmişti.
BÖLGE BÖLGE SON DURUM
Yurdun birçok bölgesinde de sağanak yağışlar devam ediyor.
Marmara Bölgesi'nin büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor. Bölge genelinde bir günde 10 ila 50 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülüyor. Poyrazın da kuvvetli esmesi beklenirken sıcaklıklar 20-21 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.
Ankara'da sağanak yağışlı hava devam ederken termometreler 19 dereceyi gösterecek. İç Anadolu'da özellikle Eskişehir, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinde yağışların daha uzun süre etkili olması bekleniyor. Eskişehir'de sıcaklık 18, Kayseri'de ise 21 derece olacak.
Ege Bölgesi'nde yağışlar daha çok Manisa, Kütahya ve Uşak çevrelerinde görülecek. Bölgede rüzgarın da kuvvetli esmesi bekleniyor. Manisa'da sıcaklık 23, Muğla'da ise 25 derece olacak. İzmir'de ise yerel yağışlar görülecek.
Akdeniz'de bugün yağışlar daha az noktada etkili olacak. Ancak bölge genelinde yağışların perşembe günü yeniden kuvvetlenmesi ve daha geniş bir alana yayılması bekleniyor. Adana'da sıcaklık 30, Hatay'da 27 derece olacak. Antalya ise parçalı bulutlu, 30 derece olacak.
Karadeniz'in genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek. Özellikle; Zonguldak, Bartın ve Samsun hattında gündüz saatlerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Rize çevresinde ise sabah saatlerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor. Zonguldak'ta sıcaklık 20, Samsun'da 22 derece olacak.
Doğu Anadolu'da Erzurum-Van hattı ile Bingöl ve Hakkari çevrelerinde aralıklı sağanak yağış görülecek. Erzurum'da sıcaklık 19, Malatya'da 23 derece olacak.
Güneydoğu Anadolu'da ise havanın az bulutlu geçmesi beklenirken sıcaklıklar 27-29 derece arasında değişecek.