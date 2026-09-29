İstanbul'u sağanak teslim aldı. Yeni uyarılar peş peşe geliyor. Yağmur ne zaman bitecek?

Akdeniz'de bugün yağışlar daha az noktada etkili olacak. Ancak bölge genelinde yağışların perşembe günü yeniden kuvvetlenmesi ve daha geniş bir alana yayılması bekleniyor. Adana'da sıcaklık 30, Hatay'da 27 derece olacak. Antalya ise parçalı bulutlu, 30 derece olacak.

Karadeniz'in genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek. Özellikle; Zonguldak, Bartın ve Samsun hattında gündüz saatlerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Rize çevresinde ise sabah saatlerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor. Zonguldak'ta sıcaklık 20, Samsun'da 22 derece olacak.

Doğu Anadolu'da Erzurum-Van hattı ile Bingöl ve Hakkari çevrelerinde aralıklı sağanak yağış görülecek. Erzurum'da sıcaklık 19, Malatya'da 23 derece olacak.

Güneydoğu Anadolu'da ise havanın az bulutlu geçmesi beklenirken sıcaklıklar 27-29 derece arasında değişecek.