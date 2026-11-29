İstanbul'u sağanak ve fırtına vurdu. Dere taştı, mahsur kalanlar kurtarıldı
29.11.2026 13:39
Son Güncelleme: 29.11.2026 15:08
Sibirya soğuklarının etkili olduğu İstanbul, fırtına ve sağanak yağışla mücadele ediyor. Kent genelinde ulaşımda aksamalar yaşanırken Çatalca'daki dere taşkınında mahsur kalanlar kurtarıldı.
İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, ulaşımda aksamalar yaşandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir dikkatli olunması konusunda uyardığı Sibirya kökenli soğuk hava dalgası, kentte gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı
Kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle bazı sürücüler ana arterler, caddeler, viyadük ve köprülerde araçlarıyla yavaş ilerledi.
Anadolu Yakası'nda Üsküdar'daki Salacak sahilinde bazı vatandaşlar, elverişsiz hava koşullarına rağmen aileleriyle yürüyüş yaptı, bazıları da sahilde balık tuttu.
Avrupa Yakası'nda da Beşiktaş ve Sarıyer'de vatandaşlar yürümek için sahili tercih etti.
Sarıyer'de kuvvetli rüzgarın etkisiyle yüksek dalgalar sahile vurdu.
Çatalca'da ise sağanak nedeniyle su baskını yaşandı. Karatepe Çıkmazı Sokak’ta dere yatağı taştı. Sokaklar göle döndü, araçlar su altında kaldı.
Bölge sakinleri, Karatepe Çıkmazı'nda daha önce de yaşanan taşkın ve su baskınlarının tekrarlanmaması için kalıcı önlem alınmasını istedi.
DERE KENARINA YAKIN YERLERE PARK ETMİŞLER
Su altında kalan dört otomobilin gece saatlerinde dere kenarına yakın bir noktaya park edildiği öğrenildi. Bu araçlarda büyük hasar meydana geldi.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Araçla karşıya geçmeye çalışan iki kişi derenin taşması sonucu mahsur kaldı. Çevredekilerin AFAD ve itfaiye ekiplerine haber vermesinin ardından ekipler bölgeye sevk edildi.
Karacaköy Mahallesi'nde ise minibüsle tarlaya çalışmaya giden dokuz kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanları botlarla kurtarma çalışmaları saatlerce devam etti.
Karamandere'de su altında kalan alanlar ve AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerinin katıldığı kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.
Mahsur kalan ikisi çocuk altı kişinin kurtarıldığı öğrenildi. Son olarak selden etkilenen üç kişilik bir aile ekipler tarafından kurtarıldı.
BAZI SEFERLER YAPILAMADI
Şiddetli rüzgar ve yağış sebebiyle deniz ulaşımında da aksamalar yaşandı.
Şehir Hatlarının Beykoz-Sarıyer, Heybeliada-Maltepe, Çengelköy-Kabataş, Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada-Kadıköy-Beşiktaş, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı seferlerinde bazı iptaller yaşandı.
"TF1 Maçka-Taşkışla" ve "TF2 Eyüp-Piyer Loti" teleferik hatlarında hava muhalefeti nedeniyle seferler yapılamadı.
İSTANBUL'DA BU HAFTA NASIL OLACAK?
Sibirya kökenli soğuk hava dalgası yurt genelini olduğunu gibi İstanbul'u da etkisi altına aldı.
Edirne ve Trakya'ya sezonun ilk kar yağışını bırakan sistem İstanbul'da fırtına ve soğuk havaya neden oluyor.
Megakentte gece saatlerinden itibaren başlayan şiddetli rüzgar, sağanak ve soğuk havanın hafta boyunca etkili olması bekleniyor.
İşte AKOM tarafından hazırlanan İstanbul'un haftalık hava tahmin raporu:
30 Kasım Pazartesi: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu, sıcaklık 8 derece.
1 Aralık Salı: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sıcaklık 7 derece.
2 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu ve sağanak yağmurlu, sıcaklık 8 derece.
3 Aralık Perşembe: Çok bulutlu ve sağanak yağmurlu, sıcaklık 9 derece.
4 Aralık Cuma: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sıcaklık 9 derece.
5 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sıcaklık 7 derece.