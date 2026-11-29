İSTANBUL'DA BU HAFTA NASIL OLACAK?

Sibirya kökenli soğuk hava dalgası yurt genelini olduğunu gibi İstanbul'u da etkisi altına aldı.

Edirne ve Trakya'ya sezonun ilk kar yağışını bırakan sistem İstanbul'da fırtına ve soğuk havaya neden oluyor.

Megakentte gece saatlerinden itibaren başlayan şiddetli rüzgar, sağanak ve soğuk havanın hafta boyunca etkili olması bekleniyor.

İşte AKOM tarafından hazırlanan İstanbul'un haftalık hava tahmin raporu:

30 Kasım Pazartesi: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu, sıcaklık 8 derece.

1 Aralık Salı: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sıcaklık 7 derece.

2 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu ve sağanak yağmurlu, sıcaklık 8 derece.

3 Aralık Perşembe: Çok bulutlu ve sağanak yağmurlu, sıcaklık 9 derece.

4 Aralık Cuma: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sıcaklık 9 derece.

5 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sıcaklık 7 derece.