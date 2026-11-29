İstanbul'u sağanak ve fırtına vurdu. Dere taştı, mahsur kalanlar var
29.11.2026 13:39
Sibirya soğuklarının etkili olduğu İstanbul, fırtına ve sağanak yağışla mücadele ediyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle ulaşımda aksamalar yaşanırken Çatalca'daki dere taşkınında mahsur kalanlar var.
İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkilerken ulaşımda aksamalar yaşandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminleri doğrultusunda Sibirya kökenli soğuk hava dalgası, kentte gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi.
Kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle bazı sürücüler, ana arterler, caddeler, viyadük ve köprülerde araçlarıyla yavaş ilerledi.
Anadolu Yakası'nda, Üsküdar'daki Salacak sahilinde bazı vatandaşlar, elverişsiz hava koşullarına rağmen aileleriyle yürüyüş yaptı, bazıları da sahilde balık tuttu.
Avrupa Yakası'nda ise Beşiktaş ve Sarıyer'de yürümek için vatandaşlar sahili tercih etti.
Sarıyer'de kuvvetli rüzgarın etkisiyle yüksek dalgalar sahile vurdu.
Çatalca'ysa sağanak nedeniyle su baskını yaşandı. Karatepe Çıkmazı Sokak’ta dere yatağı taştı. Dereden taşan sular sokağı kaplarken araçların su altında kalmasına yol açtı. Bölge sakinleri, Karatepe Çıkmazı'nda daha önce de yaşanan taşkın ve su baskınlarının tekrarlanmaması için kalıcı önlem alınmasını istedi.
ARAÇLAR SU ALTINDA KALDI
Su altında kalan 4 otomobilin gece saatlerinde dere kenarına yakın bir noktaya park edildiği öğrenildi. Aralıksız yağış sonrası derenin taşması sonucu su altında kalan araçlarda hasar meydana geldi.
KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Diğer yandan araçla karşıya geçmeye çalışan 2 kişi derenin taşması sonucu mahsur kaldı. Çevredekilerin AFAD ve itfaiye ekiplerine haber vermesinin ardından ekipler bölgeye sevk edildi. Karacaköy Mahallesi'nde ise minibüsle tarlaya çalışmaya giden 9 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanları botla kurtarma çalışmaları ise sürüyor.
AFAD ve itfaiye ekiplerinin katıldığı kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi. Şu ana kadar mahsur kalan 2 kişinin kurtarıldığı bilgisine ulaşıldı.
BAZI SEFERLER YAPILAMADI
Şiddetli rüzgar ve yağış sebebiyle deniz ulaşımında da aksamalar yaşandı.
Şehir Hatlarının Beykoz-Sarıyer, Heybeliada-Maltepe, Çengelköy-Kabataş, Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada-Kadıköy-Beşiktaş, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı seferlerinde bazı iptaller yaşandı.
"TF1 Maçka-Taşkışla" ve "TF2 Eyüp-Piyer Loti" teleferik hatlarında hava muhalefeti nedeniyle seferler yapılamadı.
İSTANBUL'DA BU HAFTA NASIL OLACAK?
Sibirya kökenli soğuk hava dalgası yurt genelini olduğunu gibi İstanbul'u da etkisi altına aldı.
Edirne ve Trakya'ya sezonun ilk kar yağışını bırakan sistem İstanbul'da fırtına ve soğuk havaya neden oluyor.
Megakentte gece saatlerinden itibaren başlayan şiddetli rüzgar, sağanak ve soğuk havanın hafta boyunca etkili olması bekleniyor.
İşte AKOM tarafından hazırlanan İstanbul'un haftalık hava tahmin raporu:
30 Kasım Pazartesi: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu, sıcaklık 8 derece.
1 Aralık Salı: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sıcaklık 7 derece.
2 Aralık Çarşamba: Çok bulutlu ve sağanak yağmurlu, sıcaklık 8 derece.
3 Aralık Perşembe: Çok bulutlu ve sağanak yağmurlu, sıcaklık 9 derece.
4 Aralık Cuma: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sıcaklık 9 derece.
5 Aralık Cumartesi: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sıcaklık 7 derece.