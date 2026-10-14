İstanbul'u sağanak ve fırtına vurdu. Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü
14.10.2026 09:34
Son Güncelleme: 14.10.2026 19:42
Peş peşe yapılan uyarıların ardından sağanak yağışın şiddetlendiği İstanbul'da yollar göle döndü. Bahçelievler'de su basan alt geçitte aracında mahsur kalan kadın sürücü, iş makinesiyle kurtarıldı.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli sağanak ve fırtına, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kuvvetli yağış ulaşımda aksamalara neden olurken, peş peşe gelen meteorolojik uyarıların ardından İstanbul Valiliği, 15 Ekim Perşembe günü kent genelinde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.
Yetkililer, yağışların devam edeceği uyarısında bulunarak sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Yağışın etkisiyle yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilermelekte güçlük çekti, birçok noktada trafik durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğunun yüzde 89'a ulaştığı görüldü.
Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Uzunçayır'da başlayan trafik, Kartal'a kadar ulaşıyor. Karşı yönde ise Pendik'ten Avrasya Tüneli'ne kadar yoğunluk devam ediyor.
TEM Otoyolu'nda Kurtköy mevkisinde başlayan trafik, Sancaktepe'den itibaren yoğunlaşarak Çamlıca Gişeleri'ne kadar sürüyor.
Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan yollarda da trafik sıkışıklığı yaşanırken, Şile Otoyolu ve Altunizade'de araçlar ağır ilerliyor.
BAZI METRO VE ALT GEÇİTLERİ SU BASTI
Yağış nedeniyle Esenler, Zincirlikuyu ve Topkapı’da bulunan metro istasyonları ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Bazı noktalarda biriken sular ulaşımı olumsuz etkilerken, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.
AVM OTOPARKINI SU BASTI
Sarıyer’de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkı da sağanak yağış nedeniyle su altında kaldı. Otoparkta biriken sular nedeniyle araçların bulunduğu alanda su baskını yaşandı. Kent genelinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
ALT GEÇİTTE MAHSUR KALAN KADIN KURTARILDI
Bahçelievler'deki Turgut Özal Alt Geçidi'ni su basarken, araçlar suya gömüldü. Aracıyla mahsur kalan kadın sürücünün yardımına iş makinesi yetişti. Araçtan güçlükle çıkan kadın sürücü, iş makinesiyle kurtarıldı.
Aracı kurtarmak için de çalışma başlatılırken, o anlar kameraya yansıdı.
UMKE EKİPLERİ SAHADA
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "İstanbul’da etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 378 adet 112 Acil Sağlık ekibimiz ve 5 UMKE ekibimizle sahadayız. Ekiplerimiz, ihbarlara hızlı ve etkin şekilde müdahale ediyor" dedi.
Güner şu uyarıyı yaptı: ''Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durmalarını önemle hatırlatıyoruz. Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayabilirsiniz.''
ESENYURT'TA KADININ SÜRÜKLENDİĞİ ANLAR
AYAZAĞA'DA ONLARCA ARAÇ SUYA GÖMÜLDÜ
İstanbul Sarıyer'de etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle yolları su bastı.
Sarıyer Ayazağa'da yolda onlarca araç suya gömüldü. Sudaki araçlar neredeyse görünmez bir hal alırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
SAĞANAK SONRASI İLGİNÇ GÖRÜNTÜ
Bahçeşehir Menderes Bulvarı’nda ise dikkat çeken bir olay yaşandı. Yağmur sularının birikmesiyle oluşan su birikintisini gören bir kişi, eline aldığı oltayı suya attı.
Cadde üzerinde balık tutmaya çalışır gibi davranan vatandaşın görüntüsü, sağanak yağışın ardından ortaya çıkan sıra dışı manzaralardan biri oldu.
SU BASAN BODRUM KATINDA MAHSUR KALDILAR
Küçükçekmece'deyse su basan bodrum katındaki dairede mahsur kalan kişi kurtarıldı.
Atatürk Mahallesi Engin Sokak'taki 3 katlı binanın bodrum katında bulunan daireyi sağanak sonrası su basması üzerine burada yaşayan 5 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
ALT GEÇİDİ SU BASTI, OTOMOBİL MAHSUR KALDI
Sultangazi'de de şiddetli yağış nedeniyle yollar suyla doldu. Sultangazi Cebeci mahallesi Selçuklu Bulvarı'ndaki alt geçidi ise su bastı. İtfaiye ekipleri alt geçitte ilerlemeye çalışan ve mahsur kalan bir aracı kurtardı.
Son durumu olay yerinden aktaran NTV Muhabiri Deniz Tüysüz, üç aracın mahsur kalmasıyla olaya müdahale eden ekiplerin bir aracı kurtardığını ve mahsur kalanları müdahale ettiğini belirterek şunları katardı:
"Şu an mahsur kalan hiçbir kimse yok. Ekipler bölgedeki suyu tahliye ediyor. İki araç var, onlar için çalışma yürütülüyor.
“BİR ANDA OLDU GEÇEBİLİRİM ZANNETTİM”
-Mahsur kalan vatandaşa ‘Tehlike olduğu halde neden alt geçide girdiniz" diye sorduk kendisi bize ’Bir anda oldu, hiçbir şey anlamadım. Geçebilirim zannettim.' dedi.
-Özellikle alt geçitlerde tehlike var. Altyapı ile ilgili bir sıkıntı varsa bir anda sular içinde kalabiliyorsunuz."
OKULUN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ
Eski Habibler Mahallesi'nde bulunan Nurettin Uzun İlkokulu'nun istinat duvarı çöktü. Çökme sırasında öğrencilerin derste olduğu ve çökme sırasında bahçenin boş olduğu öğrenildi.
Cebeci Mahallesi'nde bir binanın bodrum katını su bastı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahalede bulunurken, olayda maddi hasar meydana geldi.
Yine aynı mahallede bulunan bir alt geçidin suyla dolması nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı.
Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi Gonca Sokak'taki bir binanın bodrum katını su bastı.
Büyükçekmece Anadolu Lisesinin bahçe giriş kısmında oluşan su birikintisi nedeniyle giriş çıkış yapmakta zorluk yaşayan öğrenciler, bankları yan yana dizip üzerlerinden yürüyerek soruna kendi yöntemleriyle çare buldu.
Beykoz'da Tokatköy ile Akbaba-Dereseki yolu güzergahında oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.
Sarıyer'deki İstinye Mahallesi'nde yolların suyla dolması nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar da yolun karşısına geçemedi.
ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL HASTANESİ'Nİ SU BASTI
Yağışın etkili olduğu yerlerden biri de Sarıyer Çayırbaşı'ydı.
Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’ni su bastı.
Hastanede biriken suyun tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.
AVCILAR'DA RÖGARLAR TAŞTI
Avcılar'da Yeşilkent Mahallesi’nde sokaklar yağmur suyuyla doldu. Araçlar yağmur suyuyla dolan yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Petrol Ofisi Caddesi'ndeki Beysan Sanayi Sitesi altgeçidi rögarların yetersiz kalması nedeniyle dere yatağına döndü. Araçlar yağmur suyu basan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yeşilkent Mahallesi’nde birçok cadde ve sokak göle döndü. Gümüşpala Mahallesi’ndeki okula gitmek için yola çıkan öğrenciler yolda güçlükle ilerledi.
VALİLİKTEN UYARI
Yağışla ilgili İstanbul Valiliği de dün bir açıklama yaparak, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
"Trakya’da başlayan, bugün aralıklı olarak devam edeceği tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli, Avrupa Yakası’nın batı kesimlerinin ise (Çatalca, Arnavutköy, Silivri, Büyükçekmece, Eyüp, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Başakşehir) yer yer çok kuvvetli olarak devam etmesi bekleniyor.
15.10.2026 Perşembe günü öğle saatlerinden sonraya kadar devam etmesi beklenen yağışların; sabahın ilk saatlerinde Anadolu Yakası’nın doğusunda (Pendik, Tuzla, Şile) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 16.10.2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışların aralıklı olarak 17.10.2026 (Cumartesi) öğleden sonraya kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yağışla birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 4 ila 6 °C altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın; Çarşamba ve Perşembe günleri kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ve rüzgârın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."