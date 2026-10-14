İstanbul'u sağanak ve fırtına vurdu. Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü

Sultangazi'de de şiddetli yağış nedeniyle yollar suyla doldu. Sultangazi Cebeci mahallesi Selçuklu Bulvarı'ndaki alt geçidi ise su bastı. İtfaiye ekipleri alt geçitte ilerlemeye çalışan ve mahsur kalan bir aracı kurtardı.

Son durumu olay yerinden aktaran NTV Muhabiri Deniz Tüysüz, üç aracın mahsur kalmasıyla olaya müdahale eden ekiplerin bir aracı kurtardığını ve mahsur kalanları müdahale ettiğini belirterek şunları katardı:

"Şu an mahsur kalan hiçbir kimse yok. Ekipler bölgedeki suyu tahliye ediyor. İki araç var, onlar için çalışma yürütülüyor.

“BİR ANDA OLDU GEÇEBİLİRİM ZANNETTİM”

-Mahsur kalan vatandaşa ‘Tehlike olduğu halde neden alt geçide girdiniz" diye sorduk kendisi bize ’Bir anda oldu, hiçbir şey anlamadım. Geçebilirim zannettim.' dedi.

-Özellikle alt geçitlerde tehlike var. Altyapı ile ilgili bir sıkıntı varsa bir anda sular içinde kalabiliyorsunuz."