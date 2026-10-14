İstanbul'u sağanak ve fırtına vurdu. Yollar göle döndü, bir kadın suya kapıldı
14.10.2026 09:34
Son Güncelleme: 14.10.2026 09:47
Peş peşe gelen uyarıların ardından sağanak yağışın şiddetlendiği İstanbul'da yollar göle döndü. Esenyurt'ta suya kapılan kadın vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla birlikte sıcaklık yurt genelinde mevsim normallerinin altına düşüyor, şiddetli yağış günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Sağanak ve fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladığı İstanbul'dan ise inanılmaz görüntüler gelmeye devam ediyor.
GÖLE DÖNEN YOLDA SUYA KAPILDI
Esenyurt'tan gelen görüntülerde bir kadının şiddetli yağışla birlikte göle dönen yolda sürüklendiği görüldü. Dereyolu Hürriyet Mahallesi'nde suyun etkisiyle sürüklenen kadının yardımına vatandaşlar koştu.
ESENYURT'TA KADININ SÜRÜKLENDİĞİ ANLAR
SU BASAN BODRUM KATINDA MAHSUR KALDI
Küçükçekmece'deyse su basan bodrum katındaki dairede mahsur kalan kişi kurtarıldı.
Atatürk Mahallesi Engin Sokak'taki 3 katlı binanın bodrum katında bulunan daireyi sağanak sonrası su basması üzerine burada yaşayan 5 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
İlaç almak için tekrar daireye giren bir kişinin içeride mahsur kalması nedeniyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese dalgıç ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri de gönderildi.
Ekiplerin çalışması sonucu içeride mahsur kalan kişi kurtarıldı.
Bu arada alt katlarda biriken suyun, binanın yanındaki su kanalına aktığı görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı alt geçitleri, evleri ve iş yerlerini su bastı.
Esenyurt'taki Haramidere Sanayi Bölgesi'nde bazı iş yerlerini su basarken, Başakşehir İkitelli'de araçlar suyla dolan yolda mahsur kaldı. Yolda yürüyen vatandaşlar da yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
Sultangazi'de de şiddetli yağış nedeniyle yollar suyla doldu, vatandaşlar yağmurdan korunmak için saçak altlarına sığındı. Duraklarda yoğunluk oluşurken, yağıştan öğrenciler de olumsuz etkilendi.
Cebeci Mahallesi'nde bir binanın bodrum katını su bastı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahalede bulunurken, olayda maddi hasar meydana geldi.
Yine aynı mahallede bulunan bir alt geçidin suyla dolması nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı.
Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi Gonca Sokak'taki bir binanın bodrum katını su bastı.
Büyükçekmece Anadolu Lisesinin bahçe giriş kısmında oluşan su birikintisi nedeniyle giriş çıkış yapmakta zorluk yaşayan öğrenciler, bankları yan yana dizip üzerlerinden yürüyerek soruna kendi yöntemleriyle çare buldu.
Beykoz'da Tokatköy ile Akbaba-Dereseki yolu güzergahında oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.
Sarıyer'deki İstinye Mahallesi'nde yolların suyla dolması nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar da yolun karşısına geçemedi.
VALİLİKTEN UYARI
Yağışla ilgili İstanbul Valiliği de dün bir açıklama yaparak, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
"Trakya’da başlayan, bugün aralıklı olarak devam edeceği tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli, Avrupa Yakası’nın batı kesimlerinin ise (Çatalca, Arnavutköy, Silivri, Büyükçekmece, Eyüp, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Başakşehir) yer yer çok kuvvetli olarak devam etmesi bekleniyor.
15.10.2026 Perşembe günü öğle saatlerinden sonraya kadar devam etmesi beklenen yağışların; sabahın ilk saatlerinde Anadolu Yakası’nın doğusunda (Pendik, Tuzla, Şile) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 16.10.2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışların aralıklı olarak 17.10.2026 (Cumartesi) öğleden sonraya kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yağışla birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 4 ila 6 °C altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın; Çarşamba ve Perşembe günleri kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ve rüzgârın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."