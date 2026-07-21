İstanbul'u saran dev çekirgeler için Bakanlıktan açıklama

Açıklamada, kamuoyuna yansıyan görüntülerde yer alan çekirgelerin yapılan tür teşhislerinde, bunların tamamının yurt genelinde doğal olarak bulunan yerli popülasyonlara ait olduğunun belirlendiği vurgulandı.

İddia edildiği gibi Balkanlar'dan, Afrika'dan veya başka bir bölgeden yurda ulaşan sürü halinde bir çekirge istilasının söz konusu olmadığının altı çizen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul'da tespit edilen türün ise tarımsal üretime zarar veren bir çekirge olmadığı, aksine tarımsal zararlılarla beslenerek biyolojik dengeye katkı sağlayan Beyaz yüzlü çalı çekirgesi (Decticusalbifrons) olduğu belirlenmiştir.

Ülkemizde çok sayıda çekirge türü doğal olarak yaşamaktadır. İklim koşulları ve özellikle yumurtlama dönemlerine bağlı olarak, bazı türlerin popülasyonlarında dönemsel artışlar görülebilmekte; rüzgârın etkisiyle yerleşim alanlarına taşınabilmekte ve sıcak havalarda ışığa yönelmeleri nedeniyle vatandaşlarımız tarafından daha sık fark edilebilmektedir."