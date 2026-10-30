İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlayacak, akşama kadar sürecek
30.10.2026 09:24
İstanbul'un 15 ilçesinde 31 Ekim Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre bazı ilçelerde elektrik kesintisi sabah başlayıp, akşam saatlerine kadar sürecek.
Anadolu Ajansı
İstanbul'un Avrupa Yakası'na elektrik dağıtımını sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) 31 Ekim Cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. Planlı elektrik kesintisinden İstanbul'daki 15 ilçede bulunan birçok mahalle ve sokak etkilenecek.
Bazı ilçelerdeki elektrik kesintisi sabah saatlerinde başlayacak. Kesintinin akşam saatlerine kadar sürmesi planlanıyor.
İşte 31 Ekim tarihli elektrik kesintisi programı
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum