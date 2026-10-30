Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlayacak, akşama kadar sürecek

30.10.2026 09:24

Aydın KayarEditör

Google'da NTV'yi tercih et

İstanbul'un 15 ilçesinde 31 Ekim Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre bazı ilçelerde elektrik kesintisi sabah başlayıp, akşam saatlerine kadar sürecek.

İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlayacak, akşama kadar sürecek
Anadolu Ajansı

İstanbul'un Avrupa Yakası'na elektrik dağıtımını sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) 31 Ekim Cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. Planlı elektrik kesintisinden İstanbul'daki 15 ilçede bulunan birçok mahalle ve sokak etkilenecek.

 

Bazı ilçelerdeki elektrik kesintisi sabah saatlerinde başlayacak. Kesintinin akşam saatlerine kadar sürmesi planlanıyor.

 

İşte 31 Ekim tarihli elektrik kesintisi programı

İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlayacak, akşama kadar sürecek 1
Özel Kurum
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlayacak, akşama kadar sürecek 2
Özel Kurum
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlayacak, akşama kadar sürecek 3
Özel Kurum
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlayacak, akşama kadar sürecek 4
Özel Kurum
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlayacak, akşama kadar sürecek 5
Özel Kurum
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlayacak, akşama kadar sürecek 6
Özel Kurum
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlayacak, akşama kadar sürecek 7
Özel Kurum
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlayacak, akşama kadar sürecek 8
Özel Kurum
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlayacak, akşama kadar sürecek 9
Özel Kurum
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlayacak, akşama kadar sürecek 10
Özel Kurum
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlayacak, akşama kadar sürecek 11
Özel Kurum
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlayacak, akşama kadar sürecek 12
Özel Kurum
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlayacak, akşama kadar sürecek 13
Özel Kurum
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlayacak, akşama kadar sürecek 14
Özel Kurum
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlayacak, akşama kadar sürecek 15
Özel Kurum
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlayacak, akşama kadar sürecek 16
Özel Kurum
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlayacak, akşama kadar sürecek 17
Özel Kurum
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlayacak, akşama kadar sürecek 18
Özel Kurum
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlayacak, akşama kadar sürecek 19
Özel Kurum
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlayacak, akşama kadar sürecek 20
Özel Kurum
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlayacak, akşama kadar sürecek 21
Özel Kurum
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlayacak, akşama kadar sürecek 22
Özel Kurum
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlayacak, akşama kadar sürecek 23
Özel Kurum
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlayacak, akşama kadar sürecek 24
Özel Kurum
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlayacak, akşama kadar sürecek 25
Özel Kurum
İstanbul'un 15 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlayacak, akşama kadar sürecek 26
Özel Kurum
NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery