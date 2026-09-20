İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek

İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik altyapısını güçlendirmek, kış ayları öncesinde trafo merkezlerinde bakım yapmak ve ekonomik ömrünü tamamlayan hatları yenilemek amacıyla yapılacak çalışmada birçok ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. Elektrik dağıtım şirketi BEDAŞ'ın yayımladığı son çalışma programına göre, İstanbul'un Avrupa yakasındaki 17 farklı ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Gece yarısı ve sabahın ilk saatleriyle birlikte başlayacak olan kesintilerin bazı mahallelerde 8-9 saate kadar sürmesi öngörülüyor.

İşte 21 Eylül BEDAŞ elektrik kesintisi programı: