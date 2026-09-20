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İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek

20.09.2026 13:02

Aydın Kayar

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İstanbul'da BEDAŞ tarafından yayımlanan planlı bakım ve yatırım çalışmaları programına göre Avrupa Yakası genelinde dev bir kesinti yaşanacak. Peki, hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?

İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek
iStockPhoto

İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik altyapısını güçlendirmek, kış ayları öncesinde trafo merkezlerinde bakım yapmak ve ekonomik ömrünü tamamlayan hatları yenilemek amacıyla yapılacak çalışmada birçok ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. Elektrik dağıtım şirketi BEDAŞ'ın yayımladığı son çalışma programına göre, İstanbul'un Avrupa yakasındaki 17 farklı ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Gece yarısı ve sabahın ilk saatleriyle birlikte başlayacak olan kesintilerin bazı mahallelerde 8-9 saate kadar sürmesi öngörülüyor.

 

İşte 21 Eylül BEDAŞ elektrik kesintisi programı:

İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 1
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 2
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 3
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 4
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 5
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 6
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 7
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 8
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 9
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 10
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 11
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 12
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 13
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 14
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 15
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 16
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 17
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 18
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 19
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 20
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 21
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 22
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 23
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 24
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 25
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 26
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 27
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 28
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 29
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 30
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 31
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 32
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 33
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 34
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 35
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 36
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 37
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 38
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 39
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 40
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 41
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 42
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 43
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 44
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 45
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 46
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 47
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 48
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 49
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 50
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 51
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 52
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 53
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 54
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 55
Özel Kurum
İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi. Bu gece başlıyor, bazı ilçelerde saatler sürecek 56
Özel Kurum