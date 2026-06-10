İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi

10.06.2026 12:36

Son Güncelleme: 11.06.2026 04:50

Aydın Kayar

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İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren uyarı Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapıldı. BEDAŞ'ın yaptığı planlı bakım duyurusuna göre, sabah erken saatlerden itibaren İstanbul'un tam 19 ilçesinde 9 saati bulan elektrik kesintileri yaşanacak. Bazı ilçelerde kesitiler 8 saat sürerken, 1 ilçede ise 9 saati bulacak. İşte 11 Haziran tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi programı.

İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi
iStockPhoto

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından 11 Haziran tarihli planlı kesinti programı duyuruldu. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan ilçelerde yaşanacak olan elektrik kesintisi nedeniyle tam 19 ilçe akşam saatlerine kadar elektriksiz kalacak.

 

İşte 11 Haziran Perşembe BEDAŞ elektrik kesintisi listesi:

İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 1
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 2
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 3
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 4
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 5
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 6
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 7
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 8
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 9
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 10
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 11
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 12
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 13
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 14
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 15
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 16
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 17
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 18
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 19
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 20
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 21
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 22
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 23
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 24
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 25
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 26
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 27
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 28
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 29
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 30
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 31
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 32
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 33
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 34
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 35
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 36
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 37
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 38
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 39
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 40
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 41
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 42
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 43
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 44
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 45
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 46
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 47
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 48
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 49
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 50
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 51
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 52
Özel Kurum
İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi 53
Özel Kurum