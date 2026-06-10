İstanbul’un 19 ilçesinde 9 saat sürecek elektrik kesintisi
10.06.2026 12:36
Son Güncelleme: 11.06.2026 04:50
İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren uyarı Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapıldı. BEDAŞ'ın yaptığı planlı bakım duyurusuna göre, sabah erken saatlerden itibaren İstanbul'un tam 19 ilçesinde 9 saati bulan elektrik kesintileri yaşanacak. Bazı ilçelerde kesitiler 8 saat sürerken, 1 ilçede ise 9 saati bulacak. İşte 11 Haziran tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi programı.
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından 11 Haziran tarihli planlı kesinti programı duyuruldu. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan ilçelerde yaşanacak olan elektrik kesintisi nedeniyle tam 19 ilçe akşam saatlerine kadar elektriksiz kalacak.
İşte 11 Haziran Perşembe BEDAŞ elektrik kesintisi listesi:
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Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
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Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum