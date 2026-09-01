İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ
01.09.2026 13:08
İstanbul'da yaşayan ve milyonlarca vatandaşı etkileyecek elektrik kesintisi duyurusu BEDAŞ tarafından yapıldı. Şehir genelinde yürütülen bakım çalışmaları nedeniyle 21 ilçede kesinti uygulanacak.
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından Avrupa Yakası'nda yaşayan milyonlarca vatandaşları ilgilendiren elektrik kesintisi duyurusu yapıldı. Yapılan duyuruya göre Başakşehir, Sultangazi, Sarıyer, Gaziosmanpaşa ve Başakşehir gibi birçok ilçede yarın 9 saatlik elektrik kesintileri uygulanacak. Peki, hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?
İşte 2 Eylül BEDAŞ elektrik kesintisi programı:
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Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum