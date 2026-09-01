Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından Avrupa Yakası'nda yaşayan milyonlarca vatandaşları ilgilendiren elektrik kesintisi duyurusu yapıldı. Yapılan duyuruya göre Başakşehir, Sultangazi, Sarıyer, Gaziosmanpaşa ve Başakşehir gibi birçok ilçede yarın 9 saatlik elektrik kesintileri uygulanacak. Peki, hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?

İşte 2 Eylül BEDAŞ elektrik kesintisi programı: