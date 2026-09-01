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İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ

01.09.2026 13:08

Aydın Kayar

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İstanbul'da yaşayan ve milyonlarca vatandaşı etkileyecek elektrik kesintisi duyurusu BEDAŞ tarafından yapıldı. Şehir genelinde yürütülen bakım çalışmaları nedeniyle 21 ilçede kesinti uygulanacak.

İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ
iStockPhoto

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından Avrupa Yakası'nda yaşayan milyonlarca vatandaşları ilgilendiren elektrik kesintisi duyurusu yapıldı. Yapılan duyuruya göre Başakşehir, Sultangazi, Sarıyer, Gaziosmanpaşa ve Başakşehir gibi birçok ilçede yarın 9 saatlik elektrik kesintileri uygulanacak. Peki, hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?

 

İşte 2 Eylül BEDAŞ elektrik kesintisi programı:

İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 1
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 2
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 3
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 4
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 5
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 6
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 7
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 8
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 9
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 10
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 11
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 12
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 13
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 14
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 15
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 16
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 17
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 18
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 19
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 20
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 21
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 22
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 23
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 24
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 25
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 26
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 27
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 28
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 29
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 30
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 31
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 32
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 33
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 34
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 35
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 36
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 37
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 38
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 39
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 40
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 41
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 42
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 43
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 44
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 45
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 46
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 47
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 48
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 49
Özel Kurum
İstanbul'un 21 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? 2 Eylül BEDAŞ 50
Özel Kurum