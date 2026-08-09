İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşayan vatandaşları ilgilendiren elektrik kesintisi duyurusu yapıldı. BEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre Avcılar, Başakşehir, Beşiktaş, Eyüpsultan ve Küçükçekmece gibi birçok ilçede yarın 9 saatlik elektrik kesintileri uygulanacak. Peki, hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?



İşte 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı: