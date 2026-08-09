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İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı

09.08.2026 12:58

NTV - Haber Merkezi

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İstanbul'da haftanın ilk gününe hazırlanan vatandaşları ilgilendiren önemli bir altyapı çalışması duyurusu yapıldı. Şehir genelinde yürütülen şebeke yenileme, bakım ve isale hattı bağlantı çalışmaları nedeniyle kent genelinde geniş kapsamlı planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından 22 ilçeyi kapsayan elektrik kesintisi duyurusunda bazı ilçelerde kesintilerin 9 saate kadar süreceği açıklandı. Peki, hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı.

İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı
iStockPhoto

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşayan vatandaşları ilgilendiren elektrik kesintisi duyurusu yapıldı. BEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre Avcılar, Başakşehir, Beşiktaş, Eyüpsultan ve Küçükçekmece gibi birçok ilçede yarın 9 saatlik elektrik kesintileri uygulanacak. Peki, hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 

İşte 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı:

İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 1
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 2
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 3
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 4
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 5
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 6
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 7
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 8
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 9
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 10
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 11
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 12
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 13
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 14
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 15
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 16
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 17
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 18
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 19
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 20
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 21
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 22
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 23
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 24
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 25
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 26
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 27
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 28
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 29
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 30
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 31
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 32
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 33
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 34
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 35
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 36
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 37
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 38
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 39
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 40
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 41
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 42
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 43
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 44
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 45
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 46
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 47
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 48
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 49
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 50
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 51
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 52
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 53
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 54
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 55
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 56
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 57
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 58
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 59
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 60
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 61
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 62
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 63
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 64
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 65
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 66
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 67
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 68
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 69
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 70
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 71
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 72
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 73
Özel Kurum
İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı 74
Özel Kurum