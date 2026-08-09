İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak. 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı
09.08.2026 12:58
İstanbul'da haftanın ilk gününe hazırlanan vatandaşları ilgilendiren önemli bir altyapı çalışması duyurusu yapıldı. Şehir genelinde yürütülen şebeke yenileme, bakım ve isale hattı bağlantı çalışmaları nedeniyle kent genelinde geniş kapsamlı planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından 22 ilçeyi kapsayan elektrik kesintisi duyurusunda bazı ilçelerde kesintilerin 9 saate kadar süreceği açıklandı. Peki, hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı.
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşayan vatandaşları ilgilendiren elektrik kesintisi duyurusu yapıldı. BEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre Avcılar, Başakşehir, Beşiktaş, Eyüpsultan ve Küçükçekmece gibi birçok ilçede yarın 9 saatlik elektrik kesintileri uygulanacak. Peki, hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?
İşte 10 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi programı:
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Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum