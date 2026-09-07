İstanbul'da yaşayan ve milyonlarca vatandaşı etkileyecek elektrik kesintisi duyurusu BEDAŞ tarafından yapıldı. Şehir genelinde yürütülen şebeke yenileme, bakım ve isale hattı bağlantı çalışmaları nedeniyle Avrupa Yakası genelinde geniş kapsamlı planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından 24 ilçeyi kapsayan elektrik kesintisi duyurusunda bazı ilçelerde kesintiler 9 saat sürecek. Peki, hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 9 Eylül BEDAŞ elektrik kesintisi programı.