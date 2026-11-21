İstanbul'un 3 ilçesi birbirine bağlanacak. 13 kilometrelik mesafe 21 dakikaya düşecek
21.11.2026 14:32
Son Güncelleme: 21.11.2026 14:38
İstanbul'da M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı 19 Aralık'ta açılacak. Yeni hatla Ümraniye-Göztepe arasındaki ulaşım 21 dakikaya inecek.
İstanbul'da yeni bir metro hattı hizmete girmeye hazırlanıyor.
M12 kodlu Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı 19 Aralık'ta açılıyor.
Temeli 2017'de atılan Ümraniye-Göztepe metro hattı inşası, başlangıç aşamasında durdurulmuştu. İBB, 2019'da finansal sorunları çözerek çalışmalara yeniden başlamıştı.
Yeni metro hattına ilişkin bilgi veren İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, "Önümüzde heyecanla beklediğimiz bir açılış var. Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattımız hazır. Araçlarımız hazır. Sinyalizasyon testimiz bitmek üzere." dedi.
13 kilometrelik bu hatta Ümraniye Göztepe arasının 21 dakika süreceğini belirten Aslan, İBB kaynaklarıyla 2 bin tane yeni otobüsü alınacağını da açıkladı. "Bu araçların, tamamını 2028'in sonuna kadar İBB'nin İETT filosuna dahil edeceğiz. Bu araçların bin 500'ü otobüs, 290'ı metrobüs, 210'u tam elektrikli otobüs olacak." diye konuşan Aslan, alımlar tamamlandığında filonun yaş ortalamasının 6'nın altına düşeceğini de sözlerine ekledi.
11 İSTASYON VAR
30 Ekim'de test sürüşü gerçekleştirilen yeni metro hattında toplam 11 istasyon olacak. Hattın orta noktası ise Ataşehir'deki Finans Merkezi olarak belirlendi. Raylar üzerinde üzerinde otonom sisteme sahip sürücüsüz vagonlar çalışacak.
Yeni metro hattı Marmaray, Üsküdar-Çekmeköy ve Kadıköy Sabiha Gökçen hatlarıyla da bağlantılı olacak.
M12 Göztepe-Ataşehir-Ümraniye Metro Hattı'ndaki duraklar şöyle:
60. Yıl Parkı, Tütüncü Mehmet Efendi, Sahrayıcedit, Yeni Sahra, Ataşehir, Finans Merkezi, Site, Atakent, Çarkı, SBÜ Hastanesi, Kazım Karabekir.