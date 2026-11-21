İstanbul'da yeni bir metro hattı hizmete girmeye hazırlanıyor.

M12 kodlu Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı 19 Aralık'ta açılıyor.

Temeli 2017'de atılan Ümraniye-Göztepe metro hattı inşası, başlangıç aşamasında durdurulmuştu. İBB, 2019'da finansal sorunları çözerek çalışmalara yeniden başlamıştı.

Yeni metro hattına ilişkin bilgi veren İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, "Önümüzde heyecanla beklediğimiz bir açılış var. Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattımız hazır. Araçlarımız hazır. Sinyalizasyon testimiz bitmek üzere." dedi.

13 kilometrelik bu hatta Ümraniye Göztepe arasının 21 dakika süreceğini belirten Aslan, İBB kaynaklarıyla 2 bin tane yeni otobüsü alınacağını da açıkladı. "Bu araçların, tamamını 2028'in sonuna kadar İBB'nin İETT filosuna dahil edeceğiz. Bu araçların bin 500'ü otobüs, 290'ı metrobüs, 210'u tam elektrikli otobüs olacak." diye konuşan Aslan, alımlar tamamlandığında filonun yaş ortalamasının 6'nın altına düşeceğini de sözlerine ekledi.