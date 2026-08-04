İstanbul'un 8 ilçesinde 19 saat su kesintisi yaşanacak. 5 Ağustos İSKİ Avrupa ve Anadolu Yakası su kesintisi programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), ana isale hatlarında gerçekleştirilecek planlı bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle dev bir su kesintisi programı duyurdu. Mega kentin hem Avrupa hem de Anadolu yakasındaki bazı stratejik ilçeleri kapsayan ve toplamda 19 saati bulacak kesinti haberi sonrasında vatandaşlar önlem almak üzere aramalarını hızlandırdı. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?