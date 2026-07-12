İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yaşayan ve oturdukları ilçelerde elektrik kesintileri yaşayan vatandaşlar, ilçe ilçe kesinti programını sorguluyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve yatırım programı çalışmaları nedeniyle, 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü 20 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. 1 ilçede kesinti bu gece başlayacak. Kesintiler ilçe ve mahalle bazında değişkenlik gösterecek ve 9 saate kadar sürecek. Peki, hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 13 Temmuz 2026 BEDAŞ elektrik kesintisi programı.