İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor
12.07.2026 09:45
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yaşayan ve oturdukları ilçelerde elektrik kesintileri yaşayan vatandaşlar, ilçe ilçe kesinti programını sorguluyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve yatırım programı çalışmaları nedeniyle, 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü 20 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. 1 ilçede kesinti bu gece başlayacak. Kesintiler ilçe ve mahalle bazında değişkenlik gösterecek ve 9 saate kadar sürecek. Peki, hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 13 Temmuz 2026 BEDAŞ elektrik kesintisi programı.
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 13 Temmuz tarihli elektrik kesintisi programını resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Birçok ilçede uygulanacak olan bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle 9 saat elektrik kesintisi olacağını açıkladı. Çalışmalar kapsamında toplam 25 ilçenin 20'sinde elektrik kesintisi uygulanacak.
İşte 13 Temmuz 2026 tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi programı;
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Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum
Özel Kurum