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İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor

12.07.2026 09:45

Aydın Kayar

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İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yaşayan ve oturdukları ilçelerde elektrik kesintileri yaşayan vatandaşlar, ilçe ilçe kesinti programını sorguluyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve yatırım programı çalışmaları nedeniyle, 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü 20 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. 1 ilçede kesinti bu gece başlayacak. Kesintiler ilçe ve mahalle bazında değişkenlik gösterecek ve 9 saate kadar sürecek. Peki, hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 13 Temmuz 2026 BEDAŞ elektrik kesintisi programı.

İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor
iStockPhoto

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 13 Temmuz tarihli elektrik kesintisi programını resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Birçok ilçede uygulanacak olan bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle 9 saat elektrik kesintisi olacağını açıkladı. Çalışmalar kapsamında toplam 25 ilçenin 20'sinde elektrik kesintisi uygulanacak.

 

İşte 13 Temmuz 2026 tarihli BEDAŞ elektrik kesintisi programı;

İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 1
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 2
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 3
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 4
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 5
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 6
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 7
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 8
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 9
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 10
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 11
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 12
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 13
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 14
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 15
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 16
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 17
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 18
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 19
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 20
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 21
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 22
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 23
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 24
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 25
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 26
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 27
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 28
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 29
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 30
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 31
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 32
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 33
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 34
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 35
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 36
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 37
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 38
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 39
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 40
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 41
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 42
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 43
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 44
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 45
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 46
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 47
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 48
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 49
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 50
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 51
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 52
Özel Kurum
İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi. 20 ilçede 9 saat sürecek, bu gece başlıyor 53
Özel Kurum