İstanbul'un dibinde. Gözde tatil rotası oldu

Özellikle İstanbul'a olan yakınlığıyla büyük bir avantaja sahip olan Kandıra, Sakarya ve Düzce gibi çevre illerden de çok sayıda vatandaşı ağırlıyor. Hafta sonları ve sıcak yaz günlerinde serinlemek için günübirlik veya konaklamalı olarak ilçeye gelen vatandaşlar, denizin ve doğanın tadını çıkarıyor.