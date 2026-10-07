İstanbul'un gündüzü sıcak gecesi soğuk. AKOM paylaştı, 8 derece birden düşüyor

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Marmara

Edirne'de sıcaklık 26, Sakarya'daysa 23 derece olarak ölçülüyor. Bölgenin Karadeniz'e yakın ilçelerinde zaman zaman bulutlanma görülüyor.

İç Anadolu'da yağışlar ara veriyor

Bölgede bugün ara verecekler yağışların yarın Sivas çevresinde yeniden başlaması bekleniyor. Eskişehir 22, Kayseri 19 derece.

Ege



Rüzgarın orta kuvvette estiği Ege Bölgesi'nde Manisa'da sıcaklık 26, Muğla'da 24, Afyonkarahisar'daysa 21 derece.

Akdeniz'de bazı kesimler yağışlı



Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kısa süreli yağışlar etkili oluyor. Adana'da sıcaklık 28, Hatay'da 24 derece.

Karadeniz'de sağanak geçişleri sürüyor



Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane çevrelerinde sağanak yağış geçişleri devam ediyor. Zonguldak parçalı bulutlu, 19 derece; Samsun ise 20 derece.

Doğuda yağışlar daha etkili



Doğu bölgelerinde sağanak yağışlar daha geniş alanda görülüyor. Erzurum, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yağışların etkili olması bekleniyor. Hakkari parçalı bulutlu 21, Erzurum 14, Diyarbakır ise 23 derece.