İstanbul'un gündüzü sıcak gecesi soğuk. AKOM paylaştı, 8 derece birden düşüyor
07.10.2026 11:28
Hafta boyunca yağışın beklenmediği İstanbul'da gündüz ile gece sıcaklıkları arasında fark 8 dereceye kadar çıkıyor.
Megakentte önümüzdeki bir hafta boyunca yağış beklenmezken havada çoğunlukla parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.
Gün içerisinde 21-23 derece aralığında seyreden sıcaklıklar, akşam ve gece saatlerinde 15 derecelerin altına gerileyerek üşütecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) haftalık hava durumu raporuna göre; yarın en yüksek sıcaklık öğle saatlerinde 20 olacak. Bu değer akşam saatlerinde düşerek 15 derecelere kadar gerileyecek.
Cuma günü ise pastırma sıcaklıklarının etkisiyle İstanbul'da termometre değerleri yükselecek. Haftanın son iş gününde gündüz sıcaklık 23 derece, gece ise 17 derece olacak.
HAFTA SONU SICAKLIK 25 DERECEYE ÇIKACAK
Cumartesi günü parçalı ve az bulutlu hava beklenirken sıcaklığın en düşük 17, en yüksek 25 dereceye kadar çıkacak.
Pazar günü ise parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklığın 16 ile 24 derece arasında seyretmesi bekleniyor.
PASTIRMA YAZI BAŞLIYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) paylaşılan son tahmin raporuna göre sıcaklıklar bugünden itibaren artmaya başlayacak.
Özellikle Cuma gününden itibaren yurdun güney ve batı bölgelerinde sıcaklıkların 30-33 derecelere kadar çıkacağı tahmin ediliyor.
Perşembe günü başlayıp hafta sonu boyunca devam etmesi öngörülen ılık ve güneşli havanın en az 4-5 gün boyunca etkili olması bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Marmara
Edirne'de sıcaklık 26, Sakarya'daysa 23 derece olarak ölçülüyor. Bölgenin Karadeniz'e yakın ilçelerinde zaman zaman bulutlanma görülüyor.
İç Anadolu'da yağışlar ara veriyor
Bölgede bugün ara verecekler yağışların yarın Sivas çevresinde yeniden başlaması bekleniyor. Eskişehir 22, Kayseri 19 derece.
Ege
Rüzgarın orta kuvvette estiği Ege Bölgesi'nde Manisa'da sıcaklık 26, Muğla'da 24, Afyonkarahisar'daysa 21 derece.
Akdeniz'de bazı kesimler yağışlı
Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kısa süreli yağışlar etkili oluyor. Adana'da sıcaklık 28, Hatay'da 24 derece.
Karadeniz'de sağanak geçişleri sürüyor
Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane çevrelerinde sağanak yağış geçişleri devam ediyor. Zonguldak parçalı bulutlu, 19 derece; Samsun ise 20 derece.
Doğuda yağışlar daha etkili
Doğu bölgelerinde sağanak yağışlar daha geniş alanda görülüyor. Erzurum, Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yağışların etkili olması bekleniyor. Hakkari parçalı bulutlu 21, Erzurum 14, Diyarbakır ise 23 derece.