İstanbul'un gündüzü yaz gecesi üşütüyor. Meteoroloji son durumu paylaştı, 10 derece birden düşüyor
07.09.2026 08:55
Hafta boyunca yağışın beklenmediği İstanbul'da gündüz ile gece sıcaklıkları arasında fark 10 dereceye kadar çıktı. Poyrazın da sert estiği megakent üşümeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olacağı belirtiliyor.
Hava sıcaklıklarında ise yurdun kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarların genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize il geneli ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SEL, SU BASKINI, YILDIRIM, HEYELANA DİKKAT!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli yağışla beraber sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasına yönelik uyarıda bulundu.
BEŞ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU
İstanbul'da poyraz çok sert esecek. Sıcaklık öğle saatlerinde 28, gece 17 derece.
Ankara'da hava açık sıcaklık 25 derece.
İzmir 35, Bursa ise 31 derece.
Antalya'da hava kuru, sıcaklık 40 derece.
BÖLGE BÖLGE SON DURUM
Marmara az bulutlu, poyraz çok sert. Bölgede sıcaklık düşüyor. Edirne 32, Kocaeli 30 derece.
İç Anadolu güneşli, rüzgar daha kuvvetli esecek. Eskişehir 27, Kayseri 28 derece. Gece Sivas'ta sıcaklık 10 dereceye iniyor.
Ege'de rüzgar hızını artıyor. Manisa 34, Muğla ve Denizli 36, Bodrum 34 derece.
Akdeniz'de de Adana bölümünde rüzgar kuvvetli. Adana 38, Mersin 35, Hatay 33 derece.
Karadeniz'de sıcaklık Trabzon'da 20, Samsun'da 22 dereceye iniyor. Doğu Karadeniz'de yağış şiddetli, özellikle Rize-Artvin kesiminde sel tehlikesi var.
Doğu ve Güneydoğu'da karayel kuvvetleniyor. Ardahan'da sağanak var. Erzurum 22, Malatya açık 30, Gaziantep ve Diyarbakır 35 derece.