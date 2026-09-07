İstanbul'un gündüzü yaz gecesi üşütüyor. Meteoroloji son durumu paylaştı, 10 derece birden düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olacağı belirtiliyor.