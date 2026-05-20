İstanbul'un iki noktasında önümüzdeki üç saate dikkat: Yıldırım, dolu ve su baskını tehlikesi var
20.05.2026 11:55
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da iki bölgeyi önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak, dolu ve su baskınlarına karşı uyardı.
İstanbul'da bugün bahar sağanakları etkili oluyor.
Kentte zaman zaman yaşanan yağmur geçişleri, sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, megakent için bir uyarı yayımlayarak öğle saatlerinden itibaren üç saatlik periyotta gök gürültülü sağanak yağışa karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.
YILDIRIM, DOLU VE SU BASKININA DİKKAT
Yapılan açıklamaya göre, üç saatlik periyotta İstanbul'un Anadolu Yakası ile Boğaz çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
BEŞ ŞEHİRDE DE SEL TEHLİKESİ VAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün yurdun büyük bölümünde sağanak yağış var.
Sinop, Samsun, Ordu, Şırnak, Hakkari ve Van dışında bütün illerde gök gürültülü sağanak beklendiğini açıklayan MGM; İç Ege, Doğu Akdeniz, Bursa, Balıkesir ile İç Anadolu'nun kuzey ve doğusuna kuvvetli, Osmaniye çevreleri ve Adana’nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş'ın batısına çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
SARI KODLU UYARI YAPILDI
MGM; Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye için sarı kodlu sel alarmı verdi.
Tahminlere göre pazartesi gününe kadar yurdun büyük bölümünde, özellikle perşembe ve cumartesi günleri 81 ilde gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 14/22 derece.
- İstanbul 14/21 derece.
- Denizli 14/22 derece.
- İzmir 14/25 derece.
- Adana 17/22 derece.
- Ankara 11/18 derece.
- Samsun 13/21 derece.
- Erzurum 2/18 derece.
- Malatya 10/20 derece.
- Kars 0/18 derece.
- Diyarbakır 10/25 derece.
- Gaziantep 13/23 derece.