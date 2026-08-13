İstanbul'un iki tarihi caddesinde dönüşüm. Tüm binalar tek tek elden geçirilecek

Turan, bölgedeki çalışmanın toplam 92 binayı kapsadığını bildirerek, şunları kaydetti:

"- Şimdi bütün hepsini zemin kat seviyesinin üstünde hiçbir şey bırakmadan temizliyoruz ve bu kısımları da tekrar bir proje kapsamında boyuyoruz. Böylece de çok güzel bir ticari aksımız tekrar canlanmış oluyor.

- Şu anda 21 binayı bitirdik. Bu şu demek. Tek tek bu binaların önüne iskelemizi kuruyoruz, tek tek binadaki her bir aykırılığı gideriyoruz ve onların tekrar boya işlemlerini yapıyoruz. Vatandaşlarımız da bu değişimi görüyor. Geçmişteki o heyecanı tekrar uyandırmak istiyoruz."

Klimalar, antenler, kablolar, tabelalar ve tentelerin belirli bir düzen içerisinde ele alındığını anlatan Turan, özellikle ticari hareketliliğin yoğun olduğu caddelerde estetik düzenlemenin yanı sıra şehir yaşamının niteliğinin de gözetildiğini ifade etti.

Turan, çalışmanın yalnızca binaların boyanmasından ibaret olmadığına işaret ederek, "Burası aynı zamanda çok önemli bir ticaret aksı. Dolayısıyla yaptığımız çalışma yalnızca estetik bir çalışma değil. Daha düzenli, daha nitelikli ve insanların yürümekten, alışveriş yapmaktan keyif aldığı bir cadde oluşturmak istiyoruz." dedi.

Çalışmaların teknik ekipler tarafından yürütüldüğünü aktaran Turan, belediyenin Koruma Uygulama ve Denetim Birimi (KUDEB) tarafından yapılan değerlendirmelerin yanı sıra gerekli durumlarda bilim kurulu ve koruma kurullarının da sürece dahil edildiğini söyledi.

Turan, uygulamaların geçmişe ilişkin görsel ve teknik veriler değerlendirilerek hazırlandığını, bu nedenle çalışmanın multidisipliner bir anlayışla yürütüldüğünü belirtti.