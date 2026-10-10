İstanbul'un ölüme davetiye çıkaran binaları. Yıkıldı yıkılacak korkusuyla yaşıyorlar

Birçok binada ise kaçak kat olmamasına rağmen oluşan çatlaklar ise paniğe neden olmaya devam ediyor.

Ev sahipler, yıkıldı yıkılacak korkusuyla yaşıyor. Bir diğer örnek ise Acıbadem Mahallesi'ndeki bir bina...

Apartman sakini Başar Algün, binadaki çatlakların çıtırtı sesleriyle beraber her geçen gün arttığını sözlerine ekledi. Algün, 15 gün önce başlayan çatlakların gün geçtikçe büyümesi üzerine yetkili mercilere başvurdu.

Yapılan incelemelerde bina "riskli yapı" olarak değerlendirildi.