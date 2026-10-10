İstanbul'un ölüme davetiye çıkaran binaları. Yıkıldı yıkılacak korkusuyla yaşıyorlar
10.10.2026 08:55
Maltepe'de üç katı çöken bina sonrası İstanbul'da benzer durumdaki binalarla ilgili alarm verildi. Megakentin her ilçesinde risk taşıyan, tehlike saçan birçok apartman var. Haber: Erva Bal
Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bir binada çarşamba sabah saatlerinde çökme meydana geldi.
Sabaha karşı alttaki 3 katı çöken, diğer 4 katı da yan yatan binanın enkazında 14 kişi kaldı. Enkazdan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken diğer yaralıların tedavileri hastanelerde sürüyor.
1987 yapımı çöken binanın 3., 4., 5., ve 6. katların kaçak olduğu belirlenmiş ve verilen yıkım kararının uygulanmadığı ortaya çıkmıştı.
ÖLÜME DAVETİYE ÇIKARAN BİNALAR
Maltepe'deki facianın ardından ise gözler yeniden kaçak katlara çevrildi.
İstanbul'un birçok ilçesinde tehlike saçan binalar mevcut. O binalardan biri de Bahçelievler'de bulunuyor.
Binaya çıkılan kaçak kat, bir mahalle sakininin fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı. Sosyal medya paylaşımı sonrası Bahçelievler Belediyesi, mevcut binaya gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde binanın 1984 yılında yapıldığı, 1993 yılında da kaçak kat çıkıldığı tespit edildi. Ekiplerin, alınan karot örneğinin ardından gerekli çalışmalara başlayacağı bildirildi.
Binanın mimari yapısına tamamen aykırı bir şekilde inşa edilen kaçak iki kat tehlike arz ederken mahalleliyi de korkutuyor.
YIKILDI YIKILACAK KORKUSUYLA YAŞIYORLAR
Birçok binada ise kaçak kat olmamasına rağmen oluşan çatlaklar ise paniğe neden olmaya devam ediyor.
Ev sahipler, yıkıldı yıkılacak korkusuyla yaşıyor. Bir diğer örnek ise Acıbadem Mahallesi'ndeki bir bina...
Apartman sakini Başar Algün, binadaki çatlakların çıtırtı sesleriyle beraber her geçen gün arttığını sözlerine ekledi. Algün, 15 gün önce başlayan çatlakların gün geçtikçe büyümesi üzerine yetkili mercilere başvurdu.
Yapılan incelemelerde bina "riskli yapı" olarak değerlendirildi.