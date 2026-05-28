İstanbul'un yanı başında, bu yıl yabancı turistler de akın etmeye başladı
28.05.2026 09:58
İstanbul'a birkaç uzaklıktaki Erikli'de bayram hareketliliği yaşanıyor. Turizmciler, bu yıl yabancı turistlerin ilgisinin daha da artmasını beklediklerini söyledi.
Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Keşan'a bağlı Erikli, Mecidiye, Yayla, Danişment ve Gökçetepe sahillerinde turizm hareketliliği gözleniyor.
Havaların ısınması ve deniz suyu sıcaklığının uygun seviyelere ulaşmasıyla birlikte tatilciler bölgedeki sahilleri doldurdu.
İstanbul'a birkaç saat uzaklıktaki ilçede bazı tatilciler güneşlenirken, bazıları ise denizin keyfini çıkardı.
BAYRAM TATİLİYLE SEZON BAŞLADI
Turizm işletmecisi Mustafa İşçimen, uzun kumsalları ve berrak deniziyle öne çıkan Saros sahillerinde Kurban Bayramı’yla birlikte sezonun başladığını söyledi.
İşçimen, "Önümüzdeki 3-4 gün yoğun bir tatil hareketliliği olacaktır. Sezon açıldı. Herkes denize girmeye başladı. Bundan sonra bölge daha da hareketlenecektir. Normalde 10-15 Haziran’ı buluyordu ama bu yıl herkes erken hazırlandı." dedi.
"YURT DIŞINDAN DA TALEPLER VAR"
Erikli'de hareketliliğin daha da artmasını beklediklerini söyleyen İşçimen, "Temmuz ve ağustos ayları için rezervasyonda yüzde 55-60 seviyesinde doluluk var. Yurt dışından talepler var. Lokal olarak da olsa belli yerler sezonu iyi geçirecek." ifadelerini kullandı.
Hollanda ve Bulgaristan'dan da turist beklediklerini anlatan İşçimen, "Bu yıl yabancı misafir oranımız daha fazla olacak. Turizm denilince ilk önce Saros’un denizi ön plana çıkıyor. Denizimizi korumalıyız." şeklinde konuştu.