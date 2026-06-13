İşte Ankara'nın yeni havalimanı: Adı belli oldu, pazartesi günü açılacak

Etimesgut'taki havalimanı Ankara Havalimanı adıyla hizmet verecek.

Kapsamlı dönüşüm sürecinin yüksek koordinasyon ve yoğun çalışma temposuyla yalnızca 8 ayda tamamlandığına dikkati çeken Uraloğlu, "Sadece 8 ay gibi kısa bir sürede havalimanının modernizasyonundan bağlantı yollarına kadar çok kapsamlı bir projeyi hayata geçirerek başkentimize yakışır modern, güçlü ve yüksek standartlara sahip bir havalimanını hizmete sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, çalışmalar kapsamında 2 bin 450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki pistin 3 bin metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldığını belirterek, böylece geniş gövdeli uçakların emniyetli şekilde iniş ve kalkış yapabileceği altyapının oluşturulduğunu kaydetti.