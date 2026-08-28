İşte gözaltındaki Tolga Akış'ın evinden çıkanlar
28.08.2026 09:21
Müzik grubu Manifest'in kurucu ve menajeri Tolga Akış'ın gözaltındaki işlemleri devam ediyor. Akış'ın evinden altın, TL ve döviz cinsi para ile 10 milyon lira değerinde senet bulundu.
Kamuoyunda Manifest olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, dün öğle saatlerinden havalimanında gözaltına alındı.
Geceyi gözaltına geçiren Akış'in emniyetteki sorgusu sürüyor.
3 AYRI SUÇLAMA
Gözaltındaki Akış'a müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltiliyor.
EVİNDEN ÇIKANLAR
Gözaltı işlemleri gerçekleştirilirken Akış'ın evinde arama da yapıldı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada altın, TL ve döviz cinsi para ile 10 milyon lira değerinde senet bulundu.
SÖZLEŞME İDDİALARIYLA GÜNDEMDEYDİ
Akış, son zamanlarda sosyal medyada Ajda Pekkan ile düet yaptıkları “Hileli” adlı şarkıları ve konser performanslarıyla adlarından söz ettiren Manifest grubunun sözleşme madderiyle gündemdeydi.
Sosyal medyada elde edilen gelirin yalnızca yüzde 30'unun Manifest üyelerine verildiği, kalan yüzde 70'lik kısım ise Akış'a ait olduğu iddiaklar arasında yer almıştı.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu maddelerin tamamen uydurma olduğunu öne sürerek iddialara tepki gösteren Akış, "Gerçeği yansıtmıyor." demişti.