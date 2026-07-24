İşte Yeni Parti'nin logosu
24.07.2026 11:07
Son Güncelleme: 24.07.2026 11:13
Özgür Özel'in CHP'den istifa ederek kuruluş dilekçesini imzaladığı Yeni Parti'nin logosu ortaya çıktı.
Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekili CHP'den istifa etti.
Yeni oluşumun adı Yeni Parti olarak belirlendi.
Özel'in kurmayları kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verecek.
Yeni Parti'nin logosu ortaya çıktı.
İŞTE YENİ PARTİ'NİN LOGOSU
Yeni Parti'nin logosu beyaz bir zeminde yer alıyor.
Kırmızıyla yazılan “YENİ” yazısının altında bir çizgi hemen altında siyah yazıyla “PARTİ” yazısı bulunuyor.
SOSYAL MEDYADA DEĞİŞİKLİK
Bu arada Özgür Özel, sosyal medya hesabından CHP ile ilgili ayrıntıları kaldırdı.
Özel'in Yeni Parti için hazırlanan bir görseli X hesabına yüklediği görüldü.
Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ile çiftçilerin yer aldığı görselde "Köylü milletin efendisidir." sözü yer aldı.
CHP'DE BİR DÖNEM SONA ERDİ
İstinaf mahkemesinin mutlak butlan kararı sonrası yönetim konusunda tartışmalı bir sürece giren CHP'de bir dönem sona erdi.
Söz konusu hükmün ardından Genel Başkanlık görevinden alınan, sonrasında milletvekilleri tarafından Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, olağanüstü kurultay taleplerinin karşılanmaması üzerine ekibiyle birlikte CHP'den istifa etti.
ÖZEL: VATANA MİLLETE HAYIRLI OLSUN
Sabah saatlerinde Yeni Parti adını taşıyan oluşumun kuruluş dilekçesini de imzalayan Özel, “Vatana, millete ve hepimize hayırlı olsun.” dedi.
ALTERNATİF İSİM İÇİN DE İMZA TOPLANDI
Bu sırada kulislerde dikkati çeken bir ayrıntı konuşuluyor.
Başvuru her ne kadar “Yeni Parti” adıyla yapılsa da bu ismin daha önce alınmış olması ya da hukuki bir engelle karşılaşılması ihtimaline karşı iki alternatif isim de hazır tutuldu.
Kulislerde ikinci alternatifin "Değişim Partisi" olduğu konuşuluyor. Bu nedenle kurucu milletvekillerinden sadece "Yeni Parti" için değil, yedek iki isim için de imza alındı.