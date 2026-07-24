İşte Yeni Parti'nin logosu

Bu sırada kulislerde dikkati çeken bir ayrıntı konuşuluyor.

Başvuru her ne kadar “Yeni Parti” adıyla yapılsa da bu ismin daha önce alınmış olması ya da hukuki bir engelle karşılaşılması ihtimaline karşı iki alternatif isim de hazır tutuldu.

Kulislerde ikinci alternatifin "Değişim Partisi" olduğu konuşuluyor. Bu nedenle kurucu milletvekillerinden sadece "Yeni Parti" için değil, yedek iki isim için de imza alındı.