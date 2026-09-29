İşten çıkarma bildiriminde kritik tarih tartışması: AYM’den yeniden yargılama kararı

Bir banka çalışanının işe iade davasında, işten çıkarma bildiriminin düzenlendiği tarihle kendisine ulaştığı tarih arasındaki 5 günlük fark, uyuşmazlık konusu oldu. Anayasa Mahkemesi (AYM), davayı 6 aylık kıdem koşulunun sağlanmadığı gerekçesiyle reddeden istinaf mahkemesinin kararının, çalışanın davanın sonucunu değiştirebilecek iddialarını ‘yeterli gerekçeyle’ karşılamadığını belirterek hak ihlali kararı verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Gülşah Kale, 15 Mart 2021’de bir bankada yatırım uzmanı olarak çalışmaya başladı. Banka, performans düşüklüğü gerekçesiyle iş sözleşmesini 13 Eylül 2021 tarihinde sona erdirdiğini bildirdi.

Kale ise bu dönemde sağlık raporu bulunduğunu, fesih bildiriminin kendisine 18 Eylül 2021’de tebliğ edildiğini belirterek işe iade davası açtı. Bildirimin ulaştığı tarihte altı aylık kıdem koşulunu sağladığını savunan Kale, performans düşüklüğü iddiasını da reddetti.

İstanbul 11. İş Mahkemesi, Kale’nin işe iadesine hükmetti. Mahkeme, iş sözleşmesinin 6 aylık kıdem süresinin dolmasına 2 gün kala feshedildiğini, ancak çalışanın o tarihte raporlu olduğunu ve bildirimin kendisine 18 Eylül’de ulaştığını belirtti.

Çalışanın iş güvencesi hükümlerinden yararlandırılması gerektiğini değerlendiren mahkeme, fesih öncesinde savunmasının alınmadığını ve banka tarafından performans düşüklüğünün de kanıtlanamadığını kaydetti.