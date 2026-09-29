İşten çıkarma bildiriminde kritik tarih tartışması: AYM’den yeniden yargılama kararı
29.09.2026 09:08
Son Güncelleme: 29.09.2026 09:11
Anayasa Mahkemesi, altı aylık kıdem koşulunu sağlamadığı gerekçesiyle işe iade davası reddedilen banka çalışanıyla ilgili ihlal kararı verdi.
Bir banka çalışanının işe iade davasında, işten çıkarma bildiriminin düzenlendiği tarihle kendisine ulaştığı tarih arasındaki 5 günlük fark, uyuşmazlık konusu oldu. Anayasa Mahkemesi (AYM), davayı 6 aylık kıdem koşulunun sağlanmadığı gerekçesiyle reddeden istinaf mahkemesinin kararının, çalışanın davanın sonucunu değiştirebilecek iddialarını ‘yeterli gerekçeyle’ karşılamadığını belirterek hak ihlali kararı verdi.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Gülşah Kale, 15 Mart 2021’de bir bankada yatırım uzmanı olarak çalışmaya başladı. Banka, performans düşüklüğü gerekçesiyle iş sözleşmesini 13 Eylül 2021 tarihinde sona erdirdiğini bildirdi.
Kale ise bu dönemde sağlık raporu bulunduğunu, fesih bildiriminin kendisine 18 Eylül 2021’de tebliğ edildiğini belirterek işe iade davası açtı. Bildirimin ulaştığı tarihte altı aylık kıdem koşulunu sağladığını savunan Kale, performans düşüklüğü iddiasını da reddetti.
İstanbul 11. İş Mahkemesi, Kale’nin işe iadesine hükmetti. Mahkeme, iş sözleşmesinin 6 aylık kıdem süresinin dolmasına 2 gün kala feshedildiğini, ancak çalışanın o tarihte raporlu olduğunu ve bildirimin kendisine 18 Eylül’de ulaştığını belirtti.
Çalışanın iş güvencesi hükümlerinden yararlandırılması gerektiğini değerlendiren mahkeme, fesih öncesinde savunmasının alınmadığını ve banka tarafından performans düşüklüğünün de kanıtlanamadığını kaydetti.
Bankanın başvurusu üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesi ise işe iade kararını kaldırdı.
Kale’nin kıdemini 5 ay 28 gün olarak kabul eden daire, iş güvencesinden yararlanmak için gereken altı aylık sürenin tamamlanmadığı gerekçesiyle davayı kesin olarak reddetti. Kale, bunun üzerine Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.
AYM KARARI İNCELEDİ
AYM, ilk derece mahkemesinin sağlık raporunu ve fesih bildiriminin çalışana ulaştığı tarihi dikkate alarak altı aylık kıdem koşulunun gerçekleştiğini kabul ettiğine işaret etti.
İstinaf mahkemesinin ise bu değerlendirmeyi neden benimsemediğini ilgili ve yeterli bir gerekçeyle açıklamadığını belirten AYM, bildirimin tebliğ tarihi ve sağlık raporunun etkisine ilişkin iddiaların karşılanmadığını vurguladı.
Mahkeme, Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğine oybirliğiyle hükmetti.
YENİDEN YARGILAMA KARARI
AYM, ihlalin sonuçlarının giderilmesi için dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere ilgili istinaf dairesine iş mahkemesi tarafından iletilmesine karar verdi.
Kararda, hak ihlali tespitinin işe iade davasının mutlaka kabul edilmesi gerektiği anlamına gelmediği de belirtildi. Delilleri değerlendirerek yeni karar verme yetkisinin ilgili mahkemelere ait olduğu kaydedildi.
8 Nisan 2026 tarihli karar, 29 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.