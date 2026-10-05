İşten dönünce koltukta uyuyakaldı, uyandığında felç kaldı

Bir gecede hayatı değişen ve yatağa bağımlı halde kalan Özdemir’e, bu süreçte arkadaşları destek oldu. Fizik tedavi için zaman zaman hastanede yatan Özdemir, Antalya Yardımlaşma Platformu’nun da destekleriyle Nevşehir’deki Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde tedavi olmaya başladı.

Tedavi sayesinde evdeki işlerini kendisi görmeye başlayabilen Özdemir, desteksiz ayağa kalkmak için evde de çalışmalarını sürdürüyor. Özdemir’in en büyük isteği ise tekrar tek başına sokaklara çıkabilmek.

"KENDİ İHTİYAÇLARIMI GÖRÜYORUM"

Bir sabah uyandığında yürüyemediğini belirten Özdemir, “2023 Kasım'ında eve geldim. Sabah uyandığımda yürüme yetimi kaybetmiştim. Tedaviler sonucunda belli bir aşamaya geldim ama süreç devam ediyor. Tedavime Nevşehir Kozaklı'da devam ediyorum. 3 ay tedavi görüyorum, ardından taburcu oluyoruz. Antalya'da yaşadığım için tedavimin devamını getiremiyorum. Sürekli gidip gelmekte problem yaşıyorum. Aldığım tedavi sayesinde şu an çok büyük aşama katettim. Yatağa bağımlıydım. Şu anda walker ile 15 dakika kadar yürüyorum. Evin içinde kendi ihtiyaçlarımı görüyor, bulaşıklarımı yıkıyor, yemeğimi yapıyor, banyoma giriyorum. Kişisel bakımımla ilgili her şeyi yapabiliyorum. Evimde yapamadığım tek bir şey var, perdelerimi yıkamak, asmak. Onun dışında bütün ihtiyaçlarımı kendim karşılayabiliyorum" dedi.