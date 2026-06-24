İstiklal Caddesi'ndeki taciz anbean yansıdı. Yaşlı adam Japon yayıncıyı taciz etti

Olayın ardından sanal medyadan açıklama yapan Japon yayıncı Nanatty, yaşanan tatsız olaya rağmen Türkiye’ye olan sevgisini dile getirdi.

Nanatty paylaşımında, "Bu görüntülerdeki kişi benim. Türk halkını çok seviyorum. Bu ülkeyi de çok seviyorum. Bu yüzden herkesin kavga etmeden dostça ve mutlu yaşamasını istiyorum." ifadelerini kullandı.