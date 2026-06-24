İstiklal Caddesi'ndeki taciz anbean yansıdı. Yaşlı adam Japon yayıncıyı taciz etti
24.06.2026 15:10
İstanbul İstiklal Caddesi’nde canlı yayında olduğu sırada Japon yayıncı Nanatty’yi rahatsız eden yaşlı adam yakalandı.
Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde canlı yayın yapan Japon yayıncı Nanatty, yayın sırasında bir kişinin sözlü tacizine maruz kaldı.
Yaşananları anlamakta güçlük çeken ve yayınına devam eden yayıncı, o anları görüntüledi. İddiaya göre kadın yayıncının iletişim bilgilerini isteyen kişi, yayının canlı olarak sürdüğünü fark edince sokaktan uzaklaşmaya çalıştı.
ESNAF MÜDAHALE ETTİ
Durumu fark eden çevredekiler ve esnaf, şüpheliye tepki gösterirken taraflar arasında kısa süreli arbede yaşandı.
POLİS YAKALADI
Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise ilgili yayının ardından harekere geçti.
İnceleme başlatan ekipler olayın Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana geldiği ve bir kişinin kadın turiste yönelik rahatsız edici davranış ve söylemlerde bulunduğu belirlendi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Çalışmaların devamında görüntülerdeki kişinin Y.E. (60) olduğu tespit edildi.
Şüpheli, Şehit Muhtar Mahallesi’nde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen Y.E. hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında bin 764 lira idari para cezası uygulandı.
Şüpheli, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"TÜRK HALKINI ÇOK SEVİYORUM"
Olayın ardından sanal medyadan açıklama yapan Japon yayıncı Nanatty, yaşanan tatsız olaya rağmen Türkiye’ye olan sevgisini dile getirdi.
Nanatty paylaşımında, "Bu görüntülerdeki kişi benim. Türk halkını çok seviyorum. Bu ülkeyi de çok seviyorum. Bu yüzden herkesin kavga etmeden dostça ve mutlu yaşamasını istiyorum." ifadelerini kullandı.