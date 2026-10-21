İYİ Parti'de kriz: Dervişoğlu istifaya çağırdı, Ahmet Eşref Fakıbaba ayrıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Fakıbaba'nın bu sözlerinin ardından sosyal medya hesabında sert bir mesaj yayınladı.

"'Ne mutlu Türk’üm diyene' diyemeyen birinin aramızda yeri yoktur." tepkisini gösteren Dervişoğlu, "Siyasi namusun gereği olarak, AK Parti’den istifa ederken takındığı ve tarafımızdan da takdir edilen tutumu yeniden sergilemesini diliyor, partimizden ve milletvekilliğinden istifasını bekliyorum." diyerek milletvekilini istifaya çağırdı.

Dervişoğlu'nun çağrısının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Fakıbaba, hem partisinden hem de Ankara Milletvekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Fakıbaba, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’nun isteği doğrultusunda İYİ Parti üyeliğinden; siyasi etik anlayışım gereği ise Ankara Milletvekilliği görevimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.”

DERVİŞOĞLU'NUN A TAKIMINDAYDI

Fakıbaba, Dervişoğlu'nun A Takımı'nda yer alıyordu. Bu nedenle gözler, Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan milletvekilinin bir sonraki adımına çevrildi. Kulislerde Fakıbaba'nın AK Parti'ye döneceği konuşulsa da siyasetçinin bu iddialara karşılık "Şu an böyle bir kararım yok." dediği öğrenildi.

SANDALYE DAĞILIMI DEĞİŞTİ

Fakıbaba'nın istifasının ardından TBMM'deki sandalye dağılımı da değişti.

Meclis'te 27 sandalyesi olan İYİ Parti'nin Fakıbaba ayrıldıktan sonra koltuk sayısı 26'ya düştü.