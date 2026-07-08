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İzlanda Başbakanı Frostadottir, Ankara Kalesi'ni gezdi

08.07.2026 22:29

AA

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İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Ankara Kalesi'ni gezdi. Bir restoranda yemek yiyen Frostadottir, daha sonra şehir manzarasını seyretti.

İzlanda Başbakanı Frostadottir, Ankara Kalesi'ni gezdi
Anadolu Ajansı

İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Ankara Kalesi'ni gezerek şehir manzarasını seyretti.

İzlanda Başbakanı Frostadottir, Ankara Kalesi'ni gezdi 1
Anadolu Ajansı

Başbakan Frostadottir, Ankara Kalesi karşısında bulunan bir restoranda yemek yedi ve ardından Ankara Kalesi'nin içini turladı.

 

Kale esnaflarından birisi de Başbakan Frostadottir'i, kaşıkla Ankara oyun havası oynayarak karşıladı.

İzlanda Başbakanı Frostadottir, Ankara Kalesi'ni gezdi 2
Anadolu Ajansı

Kale içinde kısa bir turun ardından üst kısma çıkan Frostadottir, Ankara manzarasını seyretti ve fotoğraf çektirdi.

İzlanda Başbakanı Frostadottir, Ankara Kalesi'ni gezdi 3
Anadolu Ajansı

Frostadottir, daha sonra kale esnafıyla sohbet ederek buradaki turunu tamamladı.