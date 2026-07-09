İzlanda Başbakanı'nı Ankara Kalesi'nde gülümseten karşılama
09.07.2026 19:45
İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir'in Ankara Kalesi'ni ziyaretinde yöresel kaşık oyunu ile karşılandı. Esnaf, o anları anlat
NATO Zirvesi için Türkiye’ye gelen İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, dün Ankara’nın simge mekanlarından biri olan Ankara Kalesi’ni ziyaret etmişti. Frostadottir, ara sokaklarda gezip, çevresindekilerden kale ile ilgili bilgi aldı. Frostadottir, Ankara Kalesi'ne de çıkarak başkenti kuş bakışı izledi.
"BAŞKABAN GÜLDÜ, GİTTİ"
Frostadottir, ara sokaklarda gezip, çevresindekilerden kale ile ilgili bilgi aldı. Frostadottir, Ankara Kalesi'ne de çıkarak başkenti kuş bakışı izledi.
Kale esnafından bakır işlemeciliği ile uğraşan Faruk İşleyen (69), İzlanda Başbakanı Frostadottir'i Ankara'nın yöresel kaşık oyunu ile karşıladı.
Faruk İşleyen, Ankara'nın kültürünü tanıtmak amacıyla kaleyi ziyaret eden her turisti ve NATO heyetlerinin hepsini de kaşık oyunu ile karşıladığını söyledi. İşleyen, "Geçen gün bayan başbakan geldi. Onu da güler yüzlülükle, kaşıklarla karşıladım. Cumhurbaşkanımız nasıl folklor ekibiyle, atlarla karşılıyorsa biz de kaşıklarla karşıladık. Bizim gücümüz ona yetiyor. Başbakan hiç tepki vermedi. Güler yüzlülükle eli arkasında baktı ve güldü gitti" dedi.
"HEYETLER MUTLAKA KALEYE UĞRAR"
Yaklaşık 20 yıldır Ankara Kalesi’nde esnaflık yapan Osman Balantekin ise yabancı heyetlerin Ankara Kalesi’ne yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Ankara Kalesi’nin tarihi bir önemi var. Yurt dışından gelen bütün heyetler ve liderler, mutlaka Ankara Kalesi’ne uğrar. Buradaki otantik ve Türkiye’ye dönük hediyelik eşyalara bakıyor, ilgileniyor ve alışveriş yapıyorlar. İzlanda Başbakanı buradan geçiyordu, selamlaştık. Ardından yan komşumuz bir Ankara oyun havasıyla karşıladı. Çok dikkatlerini çekti. Memnun kaldılar, dönüşte tekrar yine uğradılar" diye konuştu.
Balantekin, yabancı heyetlerin Ankara Kalesi’ni ziyaret etmesinin esnafı mutlu ettiğini belirterek, "Türkiye’ye ait derin bir dokunun olması onları da mutlu ediyor, bizi de mutlu ediyor. Çünkü bu tür eserler çok nadir. Ankara özellikle bu açıdan çok avantajlı" dedi.