İzlanda Başbakanı'nı Ankara Kalesi'nde gülümseten karşılama

Faruk İşleyen, Ankara'nın kültürünü tanıtmak amacıyla kaleyi ziyaret eden her turisti ve NATO heyetlerinin hepsini de kaşık oyunu ile karşıladığını söyledi. İşleyen, "Geçen gün bayan başbakan geldi. Onu da güler yüzlülükle, kaşıklarla karşıladım. Cumhurbaşkanımız nasıl folklor ekibiyle, atlarla karşılıyorsa biz de kaşıklarla karşıladık. Bizim gücümüz ona yetiyor. Başbakan hiç tepki vermedi. Güler yüzlülükle eli arkasında baktı ve güldü gitti" dedi.