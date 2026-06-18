İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa etti

Açıklamasında Tugay, mutlak butlan sürecinin CHP'de büyük zararlara yol açtığını belirterek, özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararlarının endişe verici olduğunu söyledi. Bir grup il başkanı ve İzmir İl başkanının görevden alınmasını, haksızlık ve kabul edilemez bir yanlış olarak niteledi.

"Anlıyor ve görüyorum ki iyi niyetli çabalarımız beklediğimiz süre içerisinde sonuç vermeyecek, bunun yanında pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hedef yapılmaya devam edilecektir" diyen Tugay, bir gün geri dönebilme umuduyla CHP üyeliğinden istifa ettiğini belirtti.

Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdüreceğini sözlerine ekledi.