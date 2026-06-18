İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa etti
18.06.2026 21:30
Son Güncelleme: 18.06.2026 22:01
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Özel'i destekleyen isimlerden biri olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti.
Açıklamasında Tugay, mutlak butlan sürecinin CHP'de büyük zararlara yol açtığını belirterek, özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararlarının endişe verici olduğunu söyledi. Bir grup il başkanı ve İzmir İl başkanının görevden alınmasını, haksızlık ve kabul edilemez bir yanlış olarak niteledi.
"Anlıyor ve görüyorum ki iyi niyetli çabalarımız beklediğimiz süre içerisinde sonuç vermeyecek, bunun yanında pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hedef yapılmaya devam edilecektir" diyen Tugay, bir gün geri dönebilme umuduyla CHP üyeliğinden istifa ettiğini belirtti.
Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdüreceğini sözlerine ekledi.
"İSTİFA ETME GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOK" DEMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde partiden istifa edeceği yönündeki iddialara yanıt veren Tugay, "İstifa etme gibi bir düşüncem yok. İstifa etmemiz demek, CHP'den ayrılmamız demek. CHP bizim çatımız. İnsanların bizi seçerken siyasi olarak tercih ettikleri partidir" demişti.
ÖZGÜR ÖZEL'İN YANINDA OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI
Tugay, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından 21 Mayıs'ta yaptığı açıklamada “Türkiye’nin bugünü ve geleceği adına, demokrasi tarihine bir ibret vesikası olarak geçecek bu sürece karşı takınılacak tavır; elbette seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel’in ve Genel Merkez iradesinin yanında olmaktır. İzmir olarak üzerimize ne düşüyorsa sonuna kadar yapacağız” demişti.
CHP KURULTAYI CEZA DAVASINDA SANIK
Özgür Özel’in Kasım 2023’te Kemal Kılıçdaroğlu yerine CHP Genel Başkanı seçildiği kurultayla ilgili 'mutlak butlan' kararı verilen yargı sürecine ek olarak bir de ceza davası yürütülüyor.
3 Haziran 2025’te kabul edilen iddianamede Cemil Tugay, “yolsuzluk” iddiasıyla tutuklandıktan sonra İstanbul Büyüjşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu, “rüşvetle” suçlandığı için cezaevinde gönderilip Beşiktaş Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Rıza Akpolat’la birlikte “sanık” olarak yer alıyor.
Bu isimlerin “oylamaya hile karıştırma” suçundan bir yıldan üçer yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Geçtiğimiz aylarda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin “mutlak butlan” kararıyla genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer veriliyor.