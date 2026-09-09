İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ne yapacak? Tugay yalanlıyor haberler sürüyor
09.09.2026 12:40
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddiası bir kez daha gündeme geldi. Çevresi, Tugay'ın şu ana dek herhangi bir AK Parti'ye üyelik formu doldurmadığını bildirdi.
İstinaf mahkemesinin “mutlak butlan” kararı sonrası CHP'den istifa eden ve yoluna bağımsız devam etme kararı alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı ileri sürüldü.
Ancak Tugay'ın çevresi, sık sık gündeme gelen bu iddiayı bir kez daha yalanladı. Buna ramen Tugay'ın AK Partiye geçeceğine ilişkin haberler yapılıyor.
BirGün'e konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Elif Demirci İşleğen, Tugay'ın herhangi bir AK Parti'ye üyelik formu doldurmadığını bildirdi. Bu açıklama dün yapıldı.
Tugay, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte Yeni Parti'nin kuruluşuyla gözlerin çevrildiği üç isimden biriydi.
Karalar henüz parti yola çıkmadan önce CHP'de siyasete devam edeceğini kamuoyuyla paylaştı.
Yavaş ve Tugay ise bu konuyla ilgili net bir açıklama yapmaktan kaçındı. Bu iki isimle ilgili tartışma farklı kollardan yürüdü.
Polemiklerin Yavaş'la ilgili kısmı “CHP'de mi kalacak, Yeni Parti'ye mi katılacak" belirsizliği üzerinde yoğunlaşırken Tugay'la ilgili yöneltilen soru hep “AK Parti'ye mi geçecek?” şeklinde oldu.
Durum, son olarak 2 Ağustos 2026'da Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e de soruldu.
Tugay'ın CHP'den istinafın “mutlak butlan” kararına tepki olarak istifa ettiğini hatırlatan Özel, devamında şunları söyledi:
"Cemil Bey CHP'den butlana tepki olarak istifa etti. ‘Bir an önce partileşmek lazım’ dedi. Kendisi AK Parti'ye geçeceği iddialarını kesin bir dille reddetti. Böyle bir şey hayata geçecek olursa İzmir'dekilerin yüzüne nasıl bakacak, bizim yüzümüze, ailesine nasıl bakacak? Bu tarih önünde yeni bir travma olur.
Biz seçim gecesi kutlama yaparken o travmayı atlatırız ama bazılarının hayatında ömür boyu kalır. En son iki üç hafta önce konuştum. 'Birileri sizin sırtınızdan yük almalı, herkes yük veriyor' demişti. 'Sen AK Parti'ye mi geçeceksin' demek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na sorulacak soru değil, kendime de ona da yakıştırmam. Ama giden gelen böyle söyleyenler oluyor. (…)"
"BAĞIMSIZ KALACAĞIMI DEFALARCA SÖYLEDİM"
Cemil Tugay da 13 Ağustos'ta yaptığı açıklamada “şu an bir partiye geçme gibi bir durumunun olmadığını” söyledi.
“Bağımsız kalacağım, bağımsız kalacağımı da defalarca söyledim ancak her gün konuşulmak da beni üzüyor aslında. Tabii ki ben de kendime bir yol çizeceğim.” diyen Tugay, şöyle devam etti:
Bazı şeylerin oturmasını bekliyorum çünkü şu an itibarıyla yerel bir yöneticiyim. Milletvekili olsam belki daha farklı konuşabilirim ama benim bir kente dair sorumluluğum var. O yüzden de bu süreci sakince bekliyorum."
CHP KURULTAYI CEZA DAVASINDA SANIK
Özgür Özel’in Kasım 2023’te Kemal Kılıçdaroğlu yerine CHP Genel Başkanı seçildiği kurultayla ilgili “mutlak butlan” kararı verilen yargı sürecine ek olarak bir de ceza davası yürütülüyor.
3 Haziran 2025’te kabul edilen iddianamede Cemil Tugay, “yolsuzluk” iddiasıyla tutuklandıktan sonra İstanbul Büyüjşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu, “rüşvetle” suçlandığı için cezaevinde gönderilip Beşiktaş Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Rıza Akpolat’la birlikte “sanık” olarak yer alıyor.
Bu isimlerin “oylamaya hile karıştırma” suçundan bir yıldan üçer yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Geçtiğimiz aylarda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin “mutlak butlan” kararıyla genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer veriliyor.