İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ne yapacak? Tugay yalanlıyor haberler sürüyor

Tugay, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte Yeni Parti'nin kuruluşuyla gözlerin çevrildiği üç isimden biriydi.

Karalar henüz parti yola çıkmadan önce CHP'de siyasete devam edeceğini kamuoyuyla paylaştı.

Yavaş ve Tugay ise bu konuyla ilgili net bir açıklama yapmaktan kaçındı. Bu iki isimle ilgili tartışma farklı kollardan yürüdü.

Polemiklerin Yavaş'la ilgili kısmı “CHP'de mi kalacak, Yeni Parti'ye mi katılacak" belirsizliği üzerinde yoğunlaşırken Tugay'la ilgili yöneltilen soru hep “AK Parti'ye mi geçecek?” şeklinde oldu.

Durum, son olarak 2 Ağustos 2026'da Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e de soruldu.

Tugay'ın CHP'den istinafın “mutlak butlan” kararına tepki olarak istifa ettiğini hatırlatan Özel, devamında şunları söyledi:

"Cemil Bey CHP'den butlana tepki olarak istifa etti. ‘Bir an önce partileşmek lazım’ dedi. Kendisi AK Parti'ye geçeceği iddialarını kesin bir dille reddetti. Böyle bir şey hayata geçecek olursa İzmir'dekilerin yüzüne nasıl bakacak, bizim yüzümüze, ailesine nasıl bakacak? Bu tarih önünde yeni bir travma olur.

Biz seçim gecesi kutlama yaparken o travmayı atlatırız ama bazılarının hayatında ömür boyu kalır. En son iki üç hafta önce konuştum. 'Birileri sizin sırtınızdan yük almalı, herkes yük veriyor' demişti. 'Sen AK Parti'ye mi geçeceksin' demek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na sorulacak soru değil, kendime de ona da yakıştırmam. Ama giden gelen böyle söyleyenler oluyor. (…)"