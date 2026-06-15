İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileri iş bıraktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan Belediye-İş Sendikası üyeleri, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinden sonuç alınamadığı gerekçesiyle bir gün iş bıraktı.

Konak ilçesindeki Belediye-İş Sendikası binası önünde bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU Genel Müdürlüğü, İZDOĞA AŞ ve İZULAŞ AŞ çalışanları, "Sadaka değil hakkımızı istiyoruz" ve "Taşerona hayır" pankartı taşıdı.