İzmir ilk kez AK Parti'de. Cemil Tugay'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
07.10.2026 10:27
Son Güncelleme: 07.10.2026 12:38
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozeti takılan Tugay, "AK Parti kimsesizlerin kimsesidir." dedi.
Üç ay önce istinaf mahkemesinin mutlak butlan kararı sonrası CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız devam etme kararı alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bugün AK Parti'ye katıldı.
AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerine “İzmir bugün bir başka, çok coşkulu.” diyerek başladı.
“İZMİR'İN GÖNÜL BELEDİYECİĞİYLE TANIŞMASI HAYIRLI OLSUN”
“Bugün aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin diyorum.” diyerek Tugay'ın AK Parti'ye katıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum.” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İzmir'in gönül belediyeciliğiyle tanışması hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerini de kullandı.
Konuşmasının ardından Erdoğan, sahneye çıkan Tugay'a rozetini taktı.
Bu adımla birlikte kentin yönetimi, tarihinde ilk kez AK Parti'ye geçmiş oldu.
"AK PARTİ KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR"
Cemil Tugay da rozetinin takılmasının ardından kürsüye çıkıp açıklamalarda bulundu.
“İzmir'de mütevazi bir ailenin çocuğuyum.” diyerek sözlerine başlayan Tugay, “Bir büyüğümüz dedi ki milletimize en büyük hediye siyasettir dedi. En iyi siyasetin hizmet olduğunu anladım.” dedi.
7,5 yıldır belediye başkanı olduğunu vurgulayan Tugay, “Görev sürem boyunca hiçbir vatandaşımızı diğerinden ayırmadan hizmet ettim. En küçüğünden en yaşlısına tüm vatandaşlarımız benim ailem oldu.” dedi.
Tugay, AK Parti'nin kimsesizlerin kimsesi olduğunu da dile getirdi.
"GÖNÜLLER YAPMAYA GELDİM"
"Siyaseti neden yapıyoruz? Neden yaptığımızı bir büyük lider şöyle tarif etti konuşmalarında; 'Biz hakkı yenmiş mazlumların hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir.' Bu sözler, Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir." diyerek konuşmasına devam eden Tugay şu ifadeleri kullandı:
"Tam burada şunu söylemek isterim; her İzmirli bilir ki, Cumhuriyet'e samimiyetle sahip çıkan siyasetçi, kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır. Ben huzurlarınızdayım bugün... İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye için, kutuplaşmadan kurtulmuş bir millet için aranıza geldim. Gönüller yapmaya geldim.
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz."
CHP'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na dönüşü sonrası yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) İzmir'in de aralarında olduğu bazı illerle ilgili aldığı kararlar krize yol açtı.
Tugay, 18 Haziran'da istifasını duyururken parti üyeleri ve seçmenin siyasi iradesinin "hoyratça göz ardı edildiğini" söyledi; partinin kurultaya gitmesi için imza verdiğini, ancak çabalarının bekledikleri süre içinde sonuç vermeyeceğini anladığını" da sözlerine ekledi.
"Ülkemizin her türlü kurgu, vesayet ve manipülasyondan uzak, halkımızın hakları ve refahı için çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisine ihtiyacı olduğuna yürekten inanıyorum. Ancak 'Mutlak Butlan CHP'si' bu mücadelenin çatısı değildir. Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum."
YENİ PARTİ KURULUNCA GÖZLER ONA ÇEVRİLDİ
Tugay, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte Yeni Parti'nin kuruluşuyla gözlerin çevrildiği üç isimden biriydi.
Karalar henüz parti yola çıkmadan önce CHP'de siyasete devam edeceğini kamuoyuyla paylaştı.
Yavaş ve Tugay ise bu konuyla ilgili net bir açıklama yapmaktan kaçındı. Bu iki isimle ilgili tartışma farklı kollardan yürüdü.
Polemiklerin Yavaş'la ilgili kısmı “CHP'de mi kalacak, Yeni Parti'ye mi katılacak" belirsizliği üzerinde yoğunlaşırken Tugay'la ilgili yöneltilen soru hep “AK Parti'ye mi geçecek?” şeklinde oldu.
“KENDİSİ İDDİALARI KESİN BİR DİLLE REDDETTİ”
Durum, en son 2 Ağustos 2026'da Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e de soruldu.
Tugay'ın CHP'den istinafın mutlak butlan kararına tepki olarak istifa ettiğini hatırlatan Özel, devamında şunları söyledi:
"Cemil Bey CHP'den butlana tepki olarak istifa etti. ‘Bir an önce partileşmek lazım’ dedi. Kendisi AK Parti'ye geçeceği iddialarını kesin bir dille reddetti. Böyle bir şey hayata geçecek olursa İzmir'dekilerin yüzüne nasıl bakacak, bizim yüzümüze, ailesine nasıl bakacak? Bu tarih önünde yeni bir travma olur.
Biz seçim gecesi kutlama yaparken o travmayı atlatırız ama bazılarının hayatında ömür boyu kalır. En son iki üç hafta önce konuştum. 'Birileri sizin sırtınızdan yük almalı, herkes yük veriyor' demişti. 'Sen AK Parti'ye mi geçeceksin' demek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na sorulacak soru değil, kendime de ona da yakıştırmam. Ama giden gelen böyle söyleyenler oluyor. (…)"
"BAZI ŞEYLERİN OTURMASINI BEKLİYORUM"
Cemil Tugay da 13 Ağustos'ta yaptığı açıklamada “şu an bir partiye geçme gibi bir durumunun olmadığını” söyledi.
“Bağımsız kalacağım, bağımsız kalacağımı da defalarca söyledim ancak her gün konuşulmak da beni üzüyor aslında. Tabii ki ben de kendime bir yol çizeceğim.” diyen Tugay, şöyle devam etti:
Bazı şeylerin oturmasını bekliyorum çünkü şu an itibarıyla yerel bir yöneticiyim. Milletvekili olsam belki daha farklı konuşabilirim ama benim bir kente dair sorumluluğum var. O yüzden de bu süreci sakince bekliyorum."
30 EYLÜL'DE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜ
Tugay, 30 Eylül'de ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.
Cemil Tugay, 30 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Tugay, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında İzmir'in gündemindeki önemli konuların masada olduğunu ve kentin geleceğine yönelik projeler hakkında bilgi verdiklerini söyledi.
INSTAGRAM'DA DİKKAT ÇEKEN MESAJ
Tugay'ın birkaç gün önce Instagram hesabında bir kullanıcının yorumuna verdiği yanıt da, AK Parti'ye geçeceğine dair haberleri destekler nitelikteydi.
Bir kullanıcı, bir gönderinin altına “Başkan AK Parti’ye geçtiğinizde emekçi kardeşlerimizi işten çıkaracak mısınız? Hayır derseniz de inanmam. Yapmayacağım dediğiniz her şeyi yaptınız çünkü.” yazdı.
Tugay'ın bu mesaja verdiği yanıtsa şöyleydi:
“Çalışan işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye bir şey olmaz.”
BELEDİYE MECLİSİNDE SON DURUM
184 üyeli İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde en büyük grup, 91 üyeyle Yeni Parti'ye ait. Onu 38 üyeyle AK Parti, 35 üyeyle CHP, 7 üyeyle MHP ve 1 üyeyle BBP takip ediyor.
Bağımsız üyelerin sandalye sayısı ise 12.
Bu tabloda Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi, büyükşehir belediye meclisindeki dengeleri tek başına değiştirmiyor.
CHP KURULTAYI CEZA DAVASINDA SANIK
Özgür Özel’in Kasım 2023’te Kemal Kılıçdaroğlu yerine CHP Genel Başkanı seçildiği kurultayla ilgili “mutlak butlan” kararı verilen yargı sürecine ek olarak bir de ceza davası yürütülüyor.
3 Haziran 2025’te kabul edilen iddianamede Cemil Tugay, “yolsuzluk” iddiasıyla tutuklandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu, “rüşvetle” suçlandığı için cezaevinde gönderilip Beşiktaş Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Rıza Akpolat’la birlikte “sanık” olarak yer alıyor.
Bu isimlerin “oylamaya hile karıştırma” suçundan bir yıldan üçer yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Geçtiğimiz aylarda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin “mutlak butlan” kararıyla genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer veriliyor.