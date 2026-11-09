İzmir'de fabrikada patlama. Fotoğraflarla patlama bölgesinde son durum
09.11.2026 17:03
İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı. Olayda 10 kişi hayatını kaybetti, dördü ağır 15 kişi yaralandı.
İzmir'de Aliağa ilçesi Yeni Foça yolu üzerindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda öğle saatlerinde patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İzmir Valisi Süleyman Elban, patlamada 10 kişinin hayatını kaybettiğini dördü ağır 15 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Dört işçinin ise enkaz altında kaldığı belirtiliyor.
DÖRT CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ
Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını ve dört Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini açıkladı.
HABAŞ'TAN AÇIKLAMA
HABAŞ Aliağa Demir Çelik Fabrikası'ndan yapılan açıklamada, elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında üzücü bir kaza meydana geldiği kaydedildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Ne yazık ki üzücü kaza sonucunda vefat eden ve yaralanan çalışma arkadaşlarımız bulunmaktadır. Kazadan etkilenen çalışma arkadaşlarımıza acil müdahale ekiplerimizce gerekli müdahaleler yapılmış ve yaralılarımız hastaneye sevk edilmiştir.”
Kazanın nedenlerinin belirlenmesi amacıyla ilgili resmi kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışma ve incelemelerin yürütüldüğü belirtildi.