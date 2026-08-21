İzmir'de Forza ve Yalı taraftar gruplarına operasyon: 28 gözaltı
21.08.2026 10:15
Göztepe taraftar grupları Forza ve Yalı içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen iki organize suç yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
İzmir'de Göztepe taraftar grupları içerisinde faaliyet gösterdiği belirtilen iki organize suç yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Forza ve Yalı isimli taraftar grupları içerisinde iki organize suç yapılanmasının faaliyet gösterdiğinin deşifre edildiğini açıkladı.
Gürlek'in verdiği bilgiye göre, soruşturma 19 Eylül 2025'te Emircan Övüç isimli taraftarın öldürülmesi üzerine derinleştirildi.
Bu cinayetin ardından iki grup içerisinde sekiz ayrı şiddet eylemi meydana geldiği belirlendi.
İZMİR MERKEZLİ DÖRT ŞEHİRDE OPERASYON
Yapılan çalışmayla 59 şüphelinin kimliği belirledi.
Bu kişilerden 27'sinin cezaevinde bulunduğu tespit edilirken, 32 şüpheliye yönelik İzmir merkezli dört şehirde operasyon yapıldı.
Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan dört şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.
Bakan Gürlek, gözaltına alınan isimler arasında söz konusu yapılanmanın yöneticilerinin de olduğunu bildirdi.