İzmir'de nefes kesen görüntüler. Hepsi özel eğitimden geçiyor

Eğitimlere katılan bir astsubay adayı ise Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunu tercih etme nedeninin Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, askeri yeteneği gelişmiş ve liderlik vasıflarına sahip bir muvazzaf astsubay olmak olduğunu belirtti.

Burada edindiği disiplin ve mesleki bilgiyle sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirebilecek, vatanına adanmış bir asker olarak yetişmeyi hedeflediğini ifade eden öğrenci, eğitimlerin kendisine önemli kazanımlar sağladığını söyledi.