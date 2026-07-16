İzmir'de orman yangını. Ekipler müdahale ediyor
16.07.2026 14:20
İzmir'in Bornova ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
DHA
Hava sıcaklığının yükselmesiyle ormanlarda yangın riski de arttı.
İnönü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
DHA
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.
DHA
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.