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İzmir'de orman yangını. Ekipler müdahale ediyor

16.07.2026 14:20

AA, DHA

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İzmir'in Bornova ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'de orman yangını. Ekipler müdahale ediyor
DHA

Hava sıcaklığının yükselmesiyle ormanlarda yangın riski de arttı. 

 

İnönü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İzmir'de orman yangını. Ekipler müdahale ediyor 1
DHA

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.

İzmir'de orman yangını. Ekipler müdahale ediyor 2
DHA

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.