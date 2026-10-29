İzmir'de tüm fay hatlarının geçmişi tek tek incelendi, tehlike yaratan 5 fay belirlendi

2021'den bugüne İl Afet Risk Azaltma Planlarının (İRAP) ilk beş yıllık eylemlerinin uygulandığını anlatan Sözbilir, ikinci beş yıllık eylemin ise hazır olduğunu ifade etti.

İkinci beş yıllık eylemin 2031'de tamamlanacağını anlatan Sözbilir, şöyle devam etti:

"- Böylece 25 yıl önce yapılan ve RADIUS projesi adı verilen ilk deprem master planının revizyonu, 2026'nın bilim ve teknolojik gelişmeleri ışığında tamamlanmış olacak. Bu kapsamda son 50 yılın yapı stoku envanteri ve alt yapı durumları masaya yatırılmış durumda.

- Tüm bunların yanında AFAD koordinatörlüğünde daha geniş ölçekte ve tüm afetleri kapsayacak şekilde Dünya Bankası destekli ‘Dirençli İzmir’ projesi de başlatılmış durumda.

- Bu projelerde, tüm afetlere karşı dirençli bir İzmir için; bugüne kadar ne yapıldı, bundan sonra neler yapılmalı, yapılacak çalışmaların mali boyutu nasıl sağlanacak, bu kapsamda kentsel dönüşüm çalışmalarının önceliklendirilmesi nasıl olmalı?

- Tüm bu sorulara yanıt verecek şekilde ilgili kamu kurumları ve üniversitelerin birlikte çok disiplinli çalışmaların yapıldığı bir evreye geçmiş durumdayız. Kısacası İzmir'de 2020 depreminden sonra afet seferberliği tüm yönleriyle sürüyor diyebiliriz."