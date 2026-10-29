İzmir'de tüm fay hatlarının geçmişi tek tek incelendi, tehlike yaratan 5 fay belirlendi
29.10.2026 13:53
İzmir'i sarsan Seferihisar depreminin üzerinden altı yıl geçti. Depremin ardından bölgede yapılan çalışmalarda bölgede deprem üretme potansiyeli bulunan beş fay belirlendi.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin üzerinden altı yıl geçti. Deprem 117 kişi yaşamını yitirmiş, bin 34 kişi de yaralanmıştı.
Başta İzmir olmak üzere geniş bir çevrede hissedilen depremde birçok apartman ve yapı yıkıldı, bazılarında büyük çapta hasar oluştu.
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin yıl dönümünde değerlendirmelerde bulundu.
Sözbilir, bölgede yapılan çalışmalarda elde edilen yeni bulguları paylaştı.
"1999 MİLAT OLARAK KABUL EDİLİR"
Prof. Dr. Sözbilir, Türkiye için 1999 Kocaeli ve Düzce depremlerinin bir milat olduğunu anlattı.
O tarihten sonra toplum olarak afet bilincinin geliştirilmesi ve risk azaltma çalışmalarının ön plana çıktığını anlatan Sözbilir, "Depreme hazırlıklı olmanın hayati derecede önemli olduğunu 2011 Van, 2017 Bodrum ve 2020 Elazığ ve İzmir-Sisam depremleri sürekli hatırlattı." dedi.
İzmir'i vuran depremin 70 kilometre açıkta, denizin altındaki Sisam Fayı'nda meydana geldiğini anımsatan Sözbilir, "İzmir depremi bizden 70 kilometre uzaklıkta yer alan denizaltındaki Sisam Fayı'nın da can ve mal kaybına neden olacağını ve tsunami oluşturacağını göstermiş oldu." dedi.
TÜM FAYLARIN GEÇMİŞİ ÇIKARILDI, RİSKLİ BEŞ FAY BELİRLENDİ
Depremden sonra yaptıkları araştırmalardan bahseden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, sismik kaynakların ayrıntılı şekilde incelendiğini anlattı.
Sözbilir, İzmir içindeki tüm fayların geçmişinin çıkarıldığını söyledi.
Prof. Dr. Sözbilir, son beş yılda elde edilen yeni verilere göre, İzmir'i tehdit eden fayları şöyle sıraladı:
- İzmir Fayı
- Tuzla Fayı
- Seferihsar Fayı
- Gülbahçe Fayı
- Bergama Fayı
Sözbilir bu beş fayın deprem üretme potansiyeli olduğunu kaydetti.
İZMİR'DE İKİNCİ BEŞ YILLIK EYLEME GEÇİLİYOR
2021'den bugüne İl Afet Risk Azaltma Planlarının (İRAP) ilk beş yıllık eylemlerinin uygulandığını anlatan Sözbilir, ikinci beş yıllık eylemin ise hazır olduğunu ifade etti.
İkinci beş yıllık eylemin 2031'de tamamlanacağını anlatan Sözbilir, şöyle devam etti:
"- Böylece 25 yıl önce yapılan ve RADIUS projesi adı verilen ilk deprem master planının revizyonu, 2026'nın bilim ve teknolojik gelişmeleri ışığında tamamlanmış olacak. Bu kapsamda son 50 yılın yapı stoku envanteri ve alt yapı durumları masaya yatırılmış durumda.
- Tüm bunların yanında AFAD koordinatörlüğünde daha geniş ölçekte ve tüm afetleri kapsayacak şekilde Dünya Bankası destekli ‘Dirençli İzmir’ projesi de başlatılmış durumda.
- Bu projelerde, tüm afetlere karşı dirençli bir İzmir için; bugüne kadar ne yapıldı, bundan sonra neler yapılmalı, yapılacak çalışmaların mali boyutu nasıl sağlanacak, bu kapsamda kentsel dönüşüm çalışmalarının önceliklendirilmesi nasıl olmalı?
- Tüm bu sorulara yanıt verecek şekilde ilgili kamu kurumları ve üniversitelerin birlikte çok disiplinli çalışmaların yapıldığı bir evreye geçmiş durumdayız. Kısacası İzmir'de 2020 depreminden sonra afet seferberliği tüm yönleriyle sürüyor diyebiliriz."