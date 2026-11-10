İzmir'deki HABAŞ fabrikasında ölen mühendisin kardeşinden çarpıcı iddia

Makine mühendisi olarak görev yapan ağabeyinin, HABAŞ fabrikasında üç ay önce işe başladığını anlatan Özçelik, "Bu ikinci patlamaydı. İlk patlamada bir kişi öldü ama olay büyümedi. Ağabeyimin de daha önce bu iş yerinde elleri yandı." dedi.

Ağabeyinin geçirdiği iş kazasının ardından tehdit edildiğini söyleyen Özçelik, "Ancak çevresindeki insanlar, onu 'İş kazası dersen seni işten atarlar, seninle uğraşırlar' diyerek korkutmuş. Hastaneye kontrole gitti ama yine de şikayetçi olamadı. Bir hafta geçtikten sonra çalışmak için tekrar iş yerine gitti. Kendisiyle uğraşacaklarını ve tehdit edileceğini söylediler." ifadelerini kullandı.