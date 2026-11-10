İzmir'deki HABAŞ fabrikasında ölen mühendisin kardeşinden çarpıcı iddia
10.11.2026 12:46
İzmir'deki HABAŞ fabrikasında yaşamını yitiren 17 işçi arasında yer alan makine mühendisi Kadir Kan Özçelik'in aynı iş yerinde daha önce de bir iş kazası geçirdiği ortaya çıktı.
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ fabrikasında dün meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 17 işçinin cenaze işlemleri Adli Tıp Kurumu'nda sürüyor. Patlamada yakınlarını yitirenler ise kurum önünde bekliyor.
Patlamada yaşamını yitirenlerden birinin 25 yaşındaki Kadir Kan Özçelik olduğu bildirildi. Özçelik'in kız kardeşi Şebal Özçelik, "Ağabeyim dün saat 12.00'de firma yöneticileri ve diğer sorumlular tarafından öldürüldü." dedi.
Şirket yetkililerine tepki gösteren Özçelik, ağabeyinin kısa süre önce aynı iş yerinde bir iş kazası daha geçirdiğini anlattı.
"İŞ KAZASI GEÇİRDİ, TEHDİT ETTİLER"
Makine mühendisi olarak görev yapan ağabeyinin, HABAŞ fabrikasında üç ay önce işe başladığını anlatan Özçelik, "Bu ikinci patlamaydı. İlk patlamada bir kişi öldü ama olay büyümedi. Ağabeyimin de daha önce bu iş yerinde elleri yandı." dedi.
Ağabeyinin geçirdiği iş kazasının ardından tehdit edildiğini söyleyen Özçelik, "Ancak çevresindeki insanlar, onu 'İş kazası dersen seni işten atarlar, seninle uğraşırlar' diyerek korkutmuş. Hastaneye kontrole gitti ama yine de şikayetçi olamadı. Bir hafta geçtikten sonra çalışmak için tekrar iş yerine gitti. Kendisiyle uğraşacaklarını ve tehdit edileceğini söylediler." ifadelerini kullandı.
"TEKER TEKER HESAP VERECEKSİNİZ"
Kendi doğum gününün 16 Kasım olduğunu belirten Özçelik, "16 Kasım'da doğum günümdü. Bana hediyeler alacaktı. Sabah bana saçını nasıl kestireceğini sordu. Yeni tıraş olmuştu, akşam bana gösterecekti. Siz bunu benim elimden aldınız. Teker teker hesap vereceksiniz." şeklinde konuştu.
Özçelik, "Karşıdan beni izleyen insanlar 'başıma gelmez' demeyin. Başınıza gelir." dedi.
17 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ fabrikasında dün saat 12.00 sıralarında büyük bir patlama meydana geldi.
İlk belirlemelere göre olayın, sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiği ifade edildi.
Patlamada 17 kişi yaşamını yitirdi. Biri ağır 14 kişi ise yaralandı. Yaralıların tedavileri sürerken, başlatılan soruşturmada yedi kişi gözaltına alındı.